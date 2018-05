La inexplicable historia del 'bebé eterno' de India: 23 años pero atrapado en un cuerpo diminuto

Manpreet Singh nació en 1995 y su cuerpo dejó de crecer pasado un año

La flacidez de su cara evidencia que algo no va bien; tampoco puede hablar

La familia busca fondos para financiar la investigación a su enfermedad

El cuerpo de Manpreet Singh dejó de crecer cuando apenas había empezado a hacerlo. Poco después de cumplir el año, su desarrollo hormonal paró en seco y ya no ganó ni un centímetro. Ahora, con 23 años su apariencia es la de un bebé pero hay ciertos signos que evidencian que algo no va bien, como la flacidez de su cara. Su familia, que adora a su "pequeño paquete de alegría", no sabe qué tiene y los médicos pueden sospechar de una enfermedad rara sin que se haya confirmado.

Pesa en torno a cinco kilos y los vecinos de la ciudad india de Hisar, donde fue llevado de pequeño para que le cuidara su tía por la imposibilidad de sus padres de atenderlo sin descanso, le llaman el "hombre del tamaño de una cerveza".

Sus pies y sus manos están hinchado y la piel de su cara flácida, pero su familia dice que Singh es feliz. Tampoco tiene la capacidad del habla por lo que se comunica como lo hace cualquier bebé, expresando sus emociones mediante la risa, el llanto o los gritos o haciendo gestos típicos de la infancia más temprana, según declaraciones de familiares al diario Metro.

Sobre su futuro, los médicos aseguran a la familia a que se requiere de una investigación que explique por qué el desarrollo hormonal no continuó pasado el año de vida, como sí lo hizo en el caso de sus dos hermanos. Para poder afrontar las pruebas médicas, la familia ha iniciado en la plataforma Ketto una campaña de micromecenazgo para recaudar los 6.000 euros que necesitan inicialmente.

Las primeras sospechas se centran en un trastorno hormonal. Cuando Singh dejó de crecer, los médicos dijeron a sus padres que el desarrollo se reactivaría, pero nunca pasó. Según palabras de un médico de Hisar, "un niño comienza a desarrollarse mental y físicamente desde la edad de tres años. Si su cuerpo no se está desarrollando, los padres deberían llevarlo a un centro médico mejor y tratarlo".

La enfermedad de Singh tiene una hipótesis desde el ámbito científico: podría tratarse del Síndrome de Laron, una enfermedad rara genética que solo consta en unas 300 personas en el mundo -la mayoría en Ecuador- y que ocurre cuando se carece de la hormona que se encarga del desarrollo de las células del crecimiento.