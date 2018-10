Tailandia cierra indefinidamente la playa famosa por la película de DiCaprio

Eso para que sigan con el mantra de que el turismo es la industria sin humos, cada vez me dan más asco los sitios turísticos y ver turistas en mi entorno. Al principio desarrolla positivamente el entorno pero si no se regula correctamente con un alto standard degrada al máximo, destruye física y socialmente el entrono y acaba expulsando a la población nativa que ni puede pagar los nuevos precios.



Estuve en esa playa hace un montón de años, antes del tsunami, es una isla muy pequeña y deshabitada al lado de la otra Phi Phi, que es también muy pequeña, vas andando a todos lados. Sí, es una playa "muy mona", queda muy bien en las fotos para el feisbuk ¿Y saben qué? que me gustan más las playas que tengo al lado de mi casa. Si coges el metro en el centro de Bilbao puedes ir a 5 playas mejores que esa en todo, sin una manada de borregos al lado ni pastores que pretenden tratarte a tí como otro borrego.