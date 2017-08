Amor (ATA) valora el cambio en los autónomos en diez años, con más autónomos en educación y sanidad

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha valorado el cambio en el perfil de los autónomos en los últimos diez años, de forma que hay un incremento de autónomos en colectivos de servicios profesionales, como sanidad, educación o actividades administrativas, y se ha incrementado asimismo el número de autónomos empleadores, con asalariados a su cargo.

En una entrevista con Europa Press, Amor ha valorado el informe de ATA donde se constata un cambio en el perfil de los autónomos en la última década, donde ese perfil "ha cambiado bastante".

De esta forma, ha valorado que "hay más autónomos empleadores que hace diez años, más mujeres, mas autónomos profesionales en sectores que tienen que ver con la sanidad, educación, servicios profesionales, actividades administrativas, información y comunicación".

"En todos esos ámbitos el número de autónomos ha crecido, mientras que se ha registrado una disminución de las actividades habituales donde se concentraban tradicionalmente los autónomos, como comercio, hostelería, transportes o agricultura", ha aseverado Amor, quien, a pesar de que "uno de cada cuatro autónomos sigue siendo comerciante y un tercio de los autónomos lo suman comercio y hostelería, el perfil está cambiando e incrementándose hacia otros sectores y perfiles, y eso seguirá produciéndose".

Asimismo, Amor ha valorado que "haya más autónomos societarios, esto es, autónomos que han creado una sociedad, frente a los autónomos personas físicas" y ha resaltado que hay más autónomos mujeres. "Todavía no se han recuperado las cifras de autónomos varones, pero sí las mujeres y han crecido en la última década, de forma que las mujeres suponen ya un 35,4%".

"Hay 200.000 varones menos que hace diez años pero hay 40.000 mujeres más que hace diez años", ha añadido Amor, quien ha agregado que "en la última década se han recuperado dos de cada tres autónomos que se han perdido con la crisis, pero además, en el caso de las mujeres, no sólo se han recuperado las cifras sino que hay más mujeres".

Además, Amor ha valorado que "ha crecido el número de autónomos con asalariados", de forma que "todavía no se ha recuperado el número de autónomos individuales, pero sí con asalariados".

MÁS CONSOLIDACIÓN Y MENOS 'MUERTE'

El dirigente de ATA ha valorado que el colectivo de autónomos está "más consolidado", de manera que "solo el 15% de autónomos tiene más de un año y más del 55% tiene más de cinco años", mientras que en 2007 "el 21,8% de autónomos tenía menos de un año y un 53% tiene más de cinco años".

"Al haber menos autónomos con menos de un año, ello significa que se consolida más la actividad", ha aseverado Amor, quien ha resaltado que "el índice de mortalidad de nuevas actividades se ha recudido en el ámbito de los autónomos y es más fácil consolidar la actividad", algo a lo que "ayuda mucho" la tarifa plana puesta en marcha por el Gobierno central.

De esta forma, ha precisado que actualmente "un tercio de autónomos, en torno al 34%, no llega al tercer año". "Esto ha cambiado en los últimos diez años para bien", ha añadido.

MENOS CRÉDITO

Por otro lado, Lorenzo Amor ha apuntado que "los autónomos van a tardar tiempo en recuperar la confianza en el crédito", de forma que "hay crédito y hay posibilidad de acceder a la financiación, pero no se solicita y no se hace porque los autónomos no quieren endeudarse".

"Al autónomos le va a ser difícil llegar al nivel de endeudamiento que tenía en 2007, eso no se va a volver a producir, entre otras cosas porque los autónomos no quieren", ha aseverado Amor, quien ha explicado que los negocios de autónomos se están montando ahora "con mucho menos inversión o capitalizando el paro".

"CADA VEZ HAY MÁS PROFESORES AUTÓNOMOS"

Por otro lado, sobre la situación de caída de la cifra de autónomos en julio, Amor ha explicado que "como ha cambiado el perfil del autónomo, bajan actividades como la agricultura, el transporte o el comercio y suben las actividades profesionales, por lo que, por ejemplo, cada vez hay más profesores que son autónomos, que prestan servicio para varios centros". Así, en ese sentido, "de la gran bajada de julio, el 80% ha venido motivado por la educación".

"Al haber cada día más profesionales autónomos, los meses que no tienen actividad es posible que causen baja, y luego se vuelven a dar de alta en septiembre", ha indicado Amor, quien precisa que esta tendencia se viene observando en los últimos tres años.