Unicaja-Tau: una de lógica en la final

Mariano de pablos 22/02/2009 - 13:04 Comentarios

Tau Vitoria y Unicaja de Málaga son los finalistas de la Copa del Rey 2009. La final que parecía más lógica cuando se sortearon los cuadros de emparejamientos de la presente edición.

El equipo vitoriano dio un golpe de autoridad en su semifinal contra el Regal Barcelona. El encuentro volvió a confirmar que dos minutos muy malos pueden ser suficientes para perder un partido.

El Barça dinamitó sus opciones en el final de la primera parte y en el comienzo de la segunda y, a pesar del esfuerzo anotador de Juan Carlos Navarro, no encontró la manera de frenar las alternativas ofensivas del Tau.

Vital ausencia de Lakovic

La ausencia de Lakovic pesó demasiado en la dirección de los azulgranas donde Barret no contó con ningún minuto de juego en un claro síntoma de desconfianza por parte de Xavi Pascual.

Justo premio para el Tau que está corroborando en esta edición todo lo bueno que ha realizado en esta temporada y que merece la consideración de favorito para la final contra un Unicaja que está sacando sus partido adelante gracias a su extraordiaria intensidad defensiva que obliga a un esfuerzo máximo de concentración de sus rivales durante todo el partido.

MMT Estudiantes sólo puede encontrar noticias positivas en esta Copa del Rey. El triunfo frente al DKV Joventud fue un premio al esfuerzo del grupo y una recompensa para su envidiable afición que ha estado muy cerca de volver a vivir una final de una Copa del Rey.

Si no lo ha logrado ha sido por el desgaste que produce la defensa malagueña que ha provocado numerosas pérdidas de balón de los de Luis Casimiro que han echado en falta alguna alternativa que complementara el acierto ofensivo de Iturbe.

Unicaja no será un rival fácil para el Tau. Las defensas zonales que pueda plantear Aíto pueden ser un buen antídoto para el mejor juego ofensivo de Europa. Además. Archibald y N'Dong pueden desgastar a Splitter y Carlos Jiménez no permitirá que Mickeal domine desde la posición de '3'.

Pero todos estos detalles pueden no ser suficientes si no logran una mayor consistencia en el puesto de base ya que Cook no está encontrando el pulso a la competición.

