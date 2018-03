Baloncesto.- Bullock: "Quedan la ACB y la Euroliga y optamos a ganar las dos competiciones"

22/02/2009 - 13:57

El escolta del Real Madrid Louis Bullock se mostró apenado por la eliminación en la Copa del Rey, pero tiene claro que ahora toca pensar en el partido de Euroliga del próximo jueves contra el Maccabi y luchar por "quedar primeros", ya que según el máximo anotador madridista esta temporada han de ganar algún título como sea.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Quedan la ACB y la Euroliga y optamos a ganar las dos competiciones, que son las más importantes de Europa. Vamos a luchar por conseguirlas", dijo Bullock en declaraciones a la revista 'Grada Blanca'.

Para ello, los merengues ya piensan en el próximo encuentro continental. "Tenemos un partido importante en Tel Aviv la próxima semana. Es importante ser cabezas de serie en la competición. En la Copa del Rey no lo fuimos y lo hemos acusado. Por eso tenemos que intentar quedar primeros en la Euroliga y no cometer errores del pasado", afirmó.

Y es que el Real Madrid está protagonizando una gran Euroliga, competición en la que los blancos marchan primeros tras vencer a FC Barcelona, Alba de Berlín y a los israelíes. Así pues, el equipo tiene un pie y medio en la siguiente ronda, aunque Bullock se muestra cauto: "Hasta que juegues los seis partidos no sabes como va a quedar el grupo, pero sí hemos conseguido muchas cosas. Quedan dos visitas muy importantes y recibir al Alba Berlín, que viene sin nada que perder. Queda mucho por jugar".

Por último, en cuanto a la eliminación copera, Louis Bullock opinó que ha de pasarse página y no bajar la cabeza. "Fue una pena. No queríamos perder y teníamos mucha ilusión por el torneo. Sólo ha sido un fin de semana, quedan meses por jugar. La Copa era importante pero no hay que bajar la cabeza", señaló.