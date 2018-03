Baloncesto/Copa.- Portela: "La Minicopa es una excelente muestra del poder del baloncesto"

22/02/2009 - 18:33

El presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Eduardo Portela, valoró el gran ambiente vivido en la Minicopa, que se ha disputado en el Polideportivo Antonio Magariños y en la que se impuso el DKV Joventut al Regal FC Barcelona de forma clara por 50-82 en una gran final.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"La Minicopa es un torneo muy especial que cada año va a más. Esta final ha sido una excelente muestra del poder del baloncesto. Es un escenario ideal para la Minicopa, en el Magariños se respira baloncesto tanto en la pista como en la grada", señaló Eduardo Portela, satisfecho por la organización y la participación.

Por su parte, el ex jugador Walter Szczerbiak, uno de lo invitados de excepción tanto a la Minicopa como a la Copa del Rey, consideró que la calidad de la final hace que parezca "un partido de liga, es increíble el ambiente y la emoción que se vive aquí". "Me gusta el esfuerzo, la técnica y la inteligencia de muchos de los jugadores que he visto. El espectáculo de la final demuestra el gran nivel que hay en el baloncesto español", expresó, tras la fiesta en el Magariños.