Baloncesto/Copa.- Aíto García Reneses: "La tristeza, con el orgullo de haber hecho el máximo, es diferente"

22/02/2009 - 21:32

El técnico del Unicaja de Málaga, Aíto García Reneses, quiso "felicitar" a su equipo por haber "dado el máximo" en la derrota ante el Tau Vitoria en la final de la Copa del Rey y, aunque echó en falta "un poco de suerte", eludió criticar las decisiones finales de sus jugadores, que pudieron significar el título.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Lo primero, felicitar a mi equipo, porque es muy bonito ganar, pero más dar el máximo. Lo hemos dado y podemos estar orgullosos. Nos ha faltado suerte para haber ganado. Hemos empezado muy bien, demostrando ganas, acierto en ataque y una defensa estupenda. El Tau se ha acercado porque nos hemos precipitado y queríamos seguir jugando al mismo ritmo y a veces hay que ir rápido y otras más lento", resumió.

Así, para el técnico, que también le dio la enhorabuena al rival, consideró que su equipo estuvo "muy bien, y, teniendo en cuenta las circunstancias, extraordinario", y cree que dando la cara de la forma en que lo hicieron la decepción no es tanta. "Hay tristeza, pero la tristeza por perder es una cosa, pero con el orgullo de haber hecho el máximo es diferente. Lo difícil es mantener este nivel de entrega, concentración e intensidad y vamos a ver si somos capaces de seguir en esta línea", confió.

Para el entrenador madrileño, la diferencia en los triples fue "la mayor ventaja del Tau", que logró 11 por sólo cinco de los malagueños. "En las demás facetas estábamos como mínimo igual que ellos, pero no hemos tenido ese acierto y ha podido ser decisivo, al margen de la suerte. Tiene doble mérito haber estado con muchas posibilidades de ganar la Copa del Rey", recalcó.

Aíto, que no quiso comentar nada sobre los árbitros, tampoco quiso valorar si Archibald cometió un error al no jugarse el último balón y preferir abrir de Berni Rodríguez. "No se sabe si se ha asustado o ha pensado que era mejor un tiro de tres. En decisiones arbitrales como de jugadores no hay que hacer leña, porque es fácil valorarlo con el vídeo. Lo importante es lo anterior y hay que mejorar en todo lo demás. Me siento muy orgulloso", recalcó.

Por eso, de cara al futuro, el deseo es "mantener el espíritu e ir mejorando, aunque es difícil tras un mazazo como éste". "Nos viene el Partizan, pero lo importante es que mantengamos la ilusión, podemos perder como hoy e irnos con la cabeza alta", valoró, desvelando que Cabezas no jugó más minutos porque "físicamente notó la falta de entrenamiento".

"He considerado adecuado que no jugase más, pensaba que podían hacerlo mejor los que estaban, igual que en el caso de Kelati", sentenció el entrenador, que sólo puso en pista 14 minutos al base, mientras que el escolta de origen norteamericano se quedó inédito en el partido.

GOMIS. "DUELE MÁS PORQUE HEMOS JUGADO DE TÚ A TÚ".

Por su parte, Joseph Gomis, reconoció que la derrota "duele más porque el partido se ha resuelto por muy poco". "Ha sido difícil, hemos plantado cara, estuvimos muy concentrados. Duele perder así, cuando hemos jugado de tú a tú", expresó.

Gomis, que hoy logró 13 puntos, aseguró que el cansancio por haber jugado los tres días seguidos no tuvo nada que ver en la derroto. "Creo que hoy físicamente me sentía mejor que ayer. Intentamos olvidar el cansancio y jugamos a tope, creo que estábamos bien. Desde el inicio, he visto al equipo muy enchufado", valoró.

Además, quiso sacar conclusiones positivas y confió en que el esfuerzo sirva de cara al futuro. "Somos un equipo competitivo y hemos demostrado carácter. Veníamos de una derrota difícil en casa (ante CB Murcia) y hemos demostrado que podemos luchar y estamos aquí. Vamos a seguir trabajando para mejorar, salimos reforzados de esta Copa", concluyó.