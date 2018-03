Baloncesto/Copa.- Mickeal, sobre el 'MVP' de Teletovic:"Me da igual tener o no el 'MVP', todo el mundo vio lo que hice"

"Un trofeo no va a cambiar el buen ambiente de este grupo"

El alero del Tau Cerámica Pete Mickeal restó importancia a que su compañero de equipo Mirza Teletovic fuera designado 'MVP' en la final de la Copa del Rey, conquistada (98-100) hoy por el Tau Cerámica, ya que "todo el mundo pudo ver" lo que hizo en la cancha, así que "por un trofeo no va a cambiar el buen ambiente de este grupo".

"Para mí, tener un 'MVP' o no tenerlo no es importante, todo el mundo vio lo que hice en la cancha, así que el premio no es lo más importante, un trofeo no va a cambiar el buen ambiente de este grupo", comentó el jugador estadounidense que le dedicó el triunfo a su madre por darle la vida y educarle cada día.

Además, el alero, que alabó a "un gran equipo y muy duro" como Unicaja, también tuvo palabras para el resto del banquillo baskonista: "Estoy más feliz por mis compañeros y el cuerpo técnico, hicieron un trabajo importante para que pudiéramos llevarnos esta Copa que tengo ahora aquí, porque para mí es indiferente haber anotado esos tiros".

Y es que en la prórroga, el americano estuvo especialmente acertado, anotando 8 puntos. "Era clave para mí jugar bien hoy, había hecho dos buenos partidos, pero en ninguno había destacado y necesitaba jugar mejor para poder ayudar a mis compañeros a mi equipo a ganar la Copa. En la prórroga, tuve mi oportunidad, los compañeros me dieron una y otra vez el balón, quería tenerlo: tiros libres, suspensiones, rebotes, defensa... todo lo que fuera posible con tal de echar una mano a mis compañeros", explicó orgulloso.