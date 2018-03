Baloncesto/NBA.- Calderón, sobre la temporada: "No quiero hablar de fracaso, pero no puedo hablar de éxito"

26/04/2009 - 16:05

El base español de los Toronto Raptors, José Manuel Calderón, reconoció que esta temporada no ha sido muy buena, ya que no ha podido rendir al nivel deseado tras arrastrar durante el año la lesión que se hizo en los Juegos Olímpicos.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Tengo una sensación ambivalente. Por un lado, creo que en el aspecto individual he jugado varias fases de la temporada a un buen nivel y que mi rendimiento individual fue bueno, aunque tengo claro que aún puedo mejorar en casi todo y para eso voy a seguir trabajando", señaló el extremeño en declaraciones a su web, que recoge Europa Press.

Sin embargo, el español se sincera y cree que a nivel colectivo no estuvieron bien. "No podemos estar satisfechos. Eramos equipo de 'play-off' y hemos dejado de serlo cuando mayores expectativas nos habíamos creado nosotros mismos. Tampoco quiero hablar de fracaso, pero no puedo hablar de éxito", señaló.

A nivel personal, 'Calde' explica: "No quiero que suene a excusa, pero la lesión de los Juegos Olímpicos y la reiteración de las mismas molestias en varios momentos de la temporada, me han impedido rendir con regularidad durante el año. Ojalá no vuelva a suceder".

Además, prefiere no hablar de los records que ha conseguido esta temporada como el mejor en los tiros libres de la NBA. "Además, siempre he defendido que éste es un deporte colectivo y no sería ahora coherente invocar ni mis números, ni los records personales", apuntó.

"Lo importante es que seamos capaces de hacer autocrítica y de intentar que la próxima temporada recuperemos el tiempo perdido. Creo que para ello debemos asentarnos sobre una base sólida. Yo aspiro a ser parte de ella y mi club ya sabe de mi compromiso. También creo que será muy importante para todos nosotros saber que Chris Bosh quiere estar con nosotros. Es un 'All Star' y sobre todo, un gran compañero. Si él quiere seguir, todo será más fácil", reconoció.