Baloncesto.- Ferrán López (Alta Gestión Fuenlabrada) anuncia su retirada al término de esta temporada

26/04/2009 - 16:19

El veterano base catalán del Alta Gestión Fuenlabrada, Ferrán López, anunció tras la contudente victoria de su equipo ante el TAU Cerámica que deja el baloncesto en activo al final de la presente temporada.

FUENLABRADA (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

"He decidido dejarlo para terminar mi carrera con un buen sabor de boca después de la buena temporada que estamos realizando. El corazón me dice que siga, pero la cabeza me dice que no", explicó el director de juego del cuadro fuenlabreño, apuntando que hay que estar a un buen nivel para jugar en la ACB, que cada vez es más exigente.

Ferrán López, muy emocionado, apuntó que probablemente seguirá ligado al baloncesto y al Alta Gestión Fuenlabrada aunque "falta alguna reunión" con los directivos del club para la confirmación oficial. "En Fuenlabrada es donde me he formado como jugador y este club ha sido muy importante para mí", subrayó.

Ferrán López, de 37 años, se formó en la cantera del Joventut de Badalona, donde estuvo 14 años, debutando con la 'Penya' en partido oficial en la campaña 89/90.

Una de sus grandes alegrías llega en la temporada 90/91 en la que logra el Campeonato de Liga defendiendo la camiseta del, por aquel entonces, Ram Joventut. De Badalona sale con 19 años rumbo a Manresa, donde jugará las dos siguientes campañas (91/92 y 92/93). Sin embargo, el base vuelve a cambiar de equipo y ficha por el Cajabilbao.

Tras su paso por Bilbao, Ferrán López, tras un breve paso por el C.B. Gramanet, firma por el Tahúres Vitoria para sustituir a Juan Pedro Cazorla. El catalán gusta en Vitoria y se queda una temporada y media como base del Tau, con el que consigue la Copa del Rey 94/95 y la Copa de Europa 95/96.

En la campaña 96/97 pone rumbo a Alicante con la intención de ascender al Lucentum a la ACB. Sin embargo, la llamada de Cáceres (ACB) le lleva a tierras extremeñas donde consigue que el cuadro extremeño sea subcampeón de la Copa del Rey 96/97.

En 1997 aterriza por primera vez en Fuenlabrada donde logra el histórico ascenso a la ACB (1998) y donde estará cuatro temporadas para fichar, de nuevo, por Tau Vitoria para luego pasar por Cáceres y Murcia para en 2004 regresar al equipo madrileño para volver a lograr el ascenso (2005). Así, el base, un histórico del cuadro fuenlabreño, sueña con cerrar su presencia en el 'Fuenla' haciendo historia y clasificando a su equipo a disputar los 'play-off' por el título de la ACB.

PALMARES DEPORTIVO.

Cantera Joventut Badalona.

1989-90 ACB. RAM Joventut.

1990-91 ACB. Montigalá Joventut.

1991-92 ACB. TDK Manresa.

1992-93 ACB. TDK Manresa.

1993-94 Primera División. Cajabilbao.

1994-95 Segunda División. C.B. Gramanet.

17/11/1994 ACB. Taugrés Vitoria. Entra por Juan Pedro Cazorla.

1995-96 ACB. Taugrés Vitoria.

1996-97 LEB. Lucentum Alicante.

11-1996 ACB. Cáceres C.B. Entra en la jornada 15.

1997-98 LEB. Baloncesto Fuenlabrada.

1998-99 ACB. Baloncesto Fuenlabrada.

99-2000 ACB. Jabones Pardo Fuenlabrada.

2000-01 ACB. Jabones Pardo Fuenlabrada.

2001-02 ACB. Tau Cerámica.

10-2001 ACB. Tau Cerámica. Finaliza su contrato temporal. Juega tres partidos.

11-2001 ACB. Cáceres C.B.

2002-03 ACB. Cáceres C.B.

2003-04 ACB. C.B. Polaris World Murcia.

2004-05 LEB. Baloncesto Fuenlabrada.

2005-06 ACB. Alta Gestión Fuenlabrada.

2006-07 ACB. Alta Gestión Fuenlabrada.

2007-08 ACB. Alta Gestión Fuenlabrada.

2008-09 ACB. Alta Gestión Fuenlabrada.

PALMARÉS DEPORTIVO.

1988-89 Campeonato de España Junior. Joventut Badalona. Campeón.

1990 Eurobasket Junior. Selección de España. Groningen. Medalla de Bronce.

1990-91 ACB. Joventut Badalona. Campeón.

1994-95 Copa del Rey. Taugrés Vitoria. Campeón.

1995-96 Copa de Europa. Taugrés Vitoria. Campeón.

2004-05 LEB. Baloncesto Fuenlabrada. Campeón.

2004-05 Copa Príncipe de Asturias. Baloncesto Fuenlabrada. Campeón