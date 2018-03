Ricky Rubio: "Me ha llegado algo de lo del Real Madrid, pero no creo estar en la misma onda"

29/06/2009 - 15:25

El aún jugador del DKV Joventut Ricky Rubio aseguró a su llegada a España después que Minessota Timberwolves le escogiera en quinta posición en el 'draft', que hay posibilidades de que se quede en Europa, aunque descartó la posibilidad de irse al Real Madrid dejando claro que no está "en la misma onda" de las informaciones que dicen que interesaría al conjunto blanco y de las cuales le habían llegado "algo".

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

De esta manera, parece que el base sólo tiene dos opciones, dar el salto a la NBA o seguir una año más en Badalona, club en el que ha crecido y al que denunció por el alto precio de su cláusula de rescisión. "Miraremos qué proceso tenemos que seguir y a ver si hablando con el Joventut llegamos a un acuerdo. Este caso se ha llevado a un extremo, no es tan grave como piensa la gente", indicó.

El futuro de Rubio es muy incierto, pero ahora, recién llegado de los Estados Unidos, subrayó que hablará con su agente para ver "que camino" siguen. Lo que tiene muy claro el internacional es que quedarse en Europa no sería un paso atrás. "Ni mucho menos, aún me prepararía más para dar el salto a la NBA. Creo que estoy preparado pero si me he de quedar aquí y ganar más experiencia también está bien", añadió.

Pese a la incógnita de su futuro, la próxima camiseta que vestirá será la roja de la selección ya que Rubio ha sido convocado por Sergio Scariolo para disputar el próximo Eurobasket de Polonia.