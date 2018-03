Llull: "Voy a estar con grandísimos jugadores e intentaré aprovechar la experiencia"

29/06/2009 - 17:20

El base del Real Madrid Sergio Llull reconoció que la llamada de Sergio Scariolo para ser uno de los tres invitados de la selección nacional para preparar el Eurobasket es "un sueño" que afronta "muy ilusionado".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Junto a Saúl Blanco y Guillem Rubio, el joven madridista estará con el resto de la selección de 12 convocados para preparar la cita, algo que, aunque deseaba, no quiso celebrar antes de tiempo.

"Esta llamada es un sueño para cualquier jugador. Por eso estoy muy contento y muy feliz. He preferido aislarme estos días, pero siguiendo también con expectación lo que se decía sobre esta lista. Ha habido muchos rumores, pero hasta que no hay nada seguro no te lo puedes creer. Ayer me llamó Scariolo y estoy muy contento", dijo a 'Realmadrid Radio'.

El de Mahón valoró su "ilusión" de poder "estar con grandísimos jugadores" y aseguró que tratará de "aprovechar al máximo la experiencia" y "ayudar en los entrenamientos lo más que pueda".

Pese a esta buena noticia, que se une a su renovación con el Real Madrid, asegura que sabe que "tiene los pies en el suelo" y que debe "ser humilde en el trabajo y en el esfuerzo" para no estancarse y "ser en un futuro un jugador importante".

"La llamada de la selección y la renovación de mi contrato son un premio. Personalmente estoy contento por la temporada que he hecho, pero espero que no sea la mejor. Todavía soy joven y estoy creciendo. La ampliación de mi contrato es una buena señal. Estoy muy contento aquí y el proyecto que estamos haciendo es muy ilusionante", aseguró sobre el Real Madrid.

"ESPERO QUE EL AÑO QUE VIENE SEA UN GRAN AÑO PARA EL REAL MADRID".

En este sentido, confesó que no ha tenido la oportunidad de hablar con Ettore Messina, pero destaca que "es uno de los mejores entrenadores de Europa, tiene las ideas muy claras y es un trabajador". "Espero que el año que viene sea un gran año para el basket del Real Madrid", deseó.

Finalmente, sobre los dos jugadores que ya ha fichado el Real Madrid, consideró que "son dos grandes refuerzos para el equipo". "Velickovic fue el jugador joven más destacado de la Euroliga (por delante de él mismo), y Lavrinovic tiene mucha experiencia, es intimidador y va a aportar muchísimo", auguró.