Guardiola: "Aquí no se tira ni un partido"

Agencias 27/10/2009 - 16:41 Comentarios

El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, se mostró tajante al afirmar que se toman "muy en serio" el partido frente a la Cultural Leonesa, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, y que, aunque haya dado descanso a varios jugadores del primer partido, "no se tira nada".

"No se tira ni un partido aquí. No me planteo ganar nada extraordinario ni repetir lo del año pasado porque eso ya es historia; solo pienso en ganar el siguiente partido. Si llegamos fundidos y no podemos más, pues se habrá hecho lo que se habrá podido pero aquí no se tira nada, nada", advirtió.

Sobre la disminución del riesgo de quedar eliminado que supone jugar a partido doble en vez de a partido único, el entrenador azulgrana admitió que esta circunstancia es verdad, pero también recordó que a lo largo de la historia ha habido "sorpresas".

"Confío en los jugadores que van, en que intentarán hacer un buen partido, ganar y pasar la eliminatoria. Lo fundamental es salir bien con la pelota, controlarla al menos hasta el medio del campo", reveló. "La Cultural es un equipo ofensivo muy habilidoso que cuenta con un delantero, Jito, que la que le cae, la enchufa. A ver como los podemos parar", comentó.

Guardiola se mostró muy satisfecho con el rendimiento de Ibrahimovic, con quien tiene buen 'feeling' al igual que con todos sus jugadores, y aseguró que su trayectoria de menos a más en el Barça es señal de que está cogiendo el nivel.

Respecto a los premios LFP que Alves, Xavi, Iniesta, Messi y Sergio Busquets recibieron en la primera edición de la Gala de los Premios de la Liga de Fútbol Profesional, el técnico azulgrana expresó su alegría por ellos, pero también le restó importancia.

"Han recibido bien el reconocimiento, han dejado los premios en la mesita de noche y ya está. Se hicieron las fotos en traje, estaban guapos y ya está. Saben que este reconocimiento es gracias a mucha gente que ha trabajado para ellos", afirmó.

Guardiola, quién también fue distinguido con el premio LFP al mejor entrenador de la temporada pasada, aseguró que su ausencia en la gala se debió a que tenía "trabajo que hacer". A su vez, agradeció el reconocimiento aunque aseguró que el entrenador "debe trabajar para los jugadores". "Espero con mi trabajo dignificar mi profesión pero esto es un juego en el que los protagonistas son los jugadores", aseveró.