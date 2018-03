Comienza la NBA con todas sus estrellas

Esta madrugada comienza el mejor campeonato de baloncesto del mundo, la NBA, y todas sus estrellas están listas para deslumbrar en esta nueva campaña y dejar a todo el mundo fascinado con sus triples, sus mates o sus canastas en el último segundo. Por eso, desde Ecodiario.es les presentamos a los diez jugadores que más darán que hablar en esta nueva temporada. ¿Cuál es su favorito?

Conferencia Oeste

Kobe Bryant A estas alturas, y con un amplio palmarés a sus espaldas, a nadie le queda la menor duda de que Bryant volverá a dar de qué hablar esta temporada. A sus 31 años es el líder de su equipo, Los Angeles Lakers y la temporada pasada demostró a todo el mundo que era capaz de ganar un anillo sin Shaquille O´Neal como compañero. Caracterizado por crearse sus propios tiros, este escolta, que también puede jugar en la posición de alero, es uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Además en las últimas nueve temporadas ha conseguido meterse ocho veces en los mejores quintetos defensivos de la NBA.

Tony Parker Tres veces campeón de la NBA (2003, 2005, 2007), este francés se convirtió rápidamente en el base titular de los San Antonio Spurs. Cuenta con una gran capacidad para moverse por la pista y encontrar huecos donde no los hay consiguiendo volver locos a sus adversarios. Con sus 1.88 metros de estatura es además uno de los mejores en su posición en cuanto a defensa se refiere. Elegido dos veces para el All-Star Game, consiguió también el título de MVP de las finales en 2007.

Dirk Nowitzki Con sus 2,13 de estatura, este alemán es uno de los mejores jugadores europeos de baloncesto además de haberse consolidado también como uno de los mejores en la NBA. Ala-Pívot en los Dallas Mavericks, podría definirse como uno de los jugadores más versátiles del campeonato norteamericano, ya que es capaz de jugar en posiciones tanto exteriores como interiores. Cuenta con un tiro en suspensión imparable, gracias a su muñeca y a su agilidad. Elegido ocho veces para el All-Star Game y MVP de la NBA en 2007, siempre le ha faltado triunfar a nivel colectivo.

Chris Paul Sus inicios en el baloncesto no fueron los mejores, y no fue hasta su tercera temporada en el equipo del West Forsyth High School cuando realmente empezó a demostrar su talento. Roockie del año en 2006, dos veces elegido para el All-Star Game y campeón olímpico en Pekín 2008, este norteamericano de 24 años y 1,91 metros de estatura, es el base del futuro. Capitán de los New Orleans Hornets, Paul es conocido como "CP3". Cuenta con una gran rapidez lo que le permite romper defensas y conseguir unas magníficas penetraciones que casi siempre acaban con increibles anotaciones.Además las asistencias a sus compañeros es otra de sus principales características.

Brandon Roy Militante de las filas del Portland Trail Blazers, el mismo equipo en el que juega el español Rudy Fernández, este escolta de a penas 25 años y 1,98 metros de estatura, es una de las promesas de la NBA. Con el número 7 a la espalda, en 2007 fue elegido Roockie del Año NBA además de entrar en el Equipo Ideal Rookies. A pesar de su juventud, la temporada pasada se encargó de liderar a su equipo, convirtiendose así en una de las máximas estrellas del campeonato. Además, junto con LeBron James y Kobe Bryant lideró la liga en puntos anotados en últimos cuartos.

Conferencia Este

Lebron James Después de una gran temporada la estrella de los Cavaliers no pudo llevar a su equipo a la victoria, James esperar tener una nueva oportunidad en Cleveland, una franquicia que ante las posibilidad de que su estrella decidiera abandonar el equipo ha decidido reforzar la plantilla con el fichaje de Shaquille O'Neal.

Paul Pierce El escolta de los Celtics tendrá que volver a brillar para lograr que el 'Big Three' de Bostón vuelva a reinar como hace dos años. Pierce tendrá que volver a ser junto a Allen y Garnett el líder de un conjunto al que habrá que añadir al base Rajon Rondo que debería seguir su línea ascendente.

Dwright Howard Superman y sus Magic fueron la gran sospresa de la NBA al colarse, contra todo pronóstico en la final de la NBA. El poderoso pívot tiene el reto esta temporada de mostrar que también puede brillar en los momentos decisivos.Todo parece indicar que Howard no nos dejará indiferentes.

Shaquille O'Neal. La franquicia en la que milita LeBron James acordó con los Suns de Phoenix el traspaso del pívot a cambio de Ben Wallace. A sus 37 años, Shaquille O'Neal se convirtió en MVP del All Star en 2009 junto a Bryant donde firmó 17 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias y ha demostrado esta temporada que todavía tenía baloncesto en sus venas.

Dwyane Wade. Con los Heat se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la liga, y lideró al equipo en a lograr su primer anillo. Wade superó a Alonzo Mourning como máximo anotador en la historia de Miami Heat. El estilo de juego de Wade, comparado en innumerables ocasiones, con el de Jordan puede brillar y seguir dando guerra.