Baloncesto.- Vidorreta: "Vamos a ir a Donosti a ganar"

6/11/2009 - 17:37

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El técnico del Bizkaia Bilbao Basket aseguró hoy que, a pesar de las tres bajas con las que contará para el partido del domingo frente al Lagun Aro GBC, Chris Warren, Javi Rodríguez y Ronie Seibutis, van "a ir a Donosti a ganar".

Warren estará cinco semanas de baja por la fractura en su mano derecha, y tanto Rodríguez como Seibutis atraviesan por un fuerte proceso febril que imposibilita su presencia en la cancha donostiarra.

Para subsanar estas bajas, el equipo contará con los jóvenes Tomas Hampl y Mikel Uriz. Ambos disputarán el sábado en Andorra su partido de LEB Plata en las filas del Santurtzi y se trasladarán en coche directamente hasta San Sebastián.

Vidorreta señaló que la acumulación de problemas en forma de enfermedad y lesiones son "una constante" que debe hacer reflexionar al entorno bilbaíno, incluida la prensa. "Los problemas están siendo una constante desde que jugamos contra el Lagun Aro GBC en Durango (22 de septiembre). Perdimos ese partido en los dos últimos minutos, con una falta técnica rigurosa, sin Mumbrú, Warren ni Banic, y en la rueda de prensa me preguntasteis si había más luces que sombras, lo cual me sorprendió", reflexionó.

"Creo que hace falta un poco más de autocrítica en el entorno del equipo y un poco más de humildad, que es lo que les he pedido a mis jugadores y lo han entendido, como demostraron el pasado martes", añadió.

Dicho esto, Txus Vidorreta, aseguró que por sus cabezas sólo pasa la victoria en el San Sebastián Arena 2016. "Vamos a ir a Donosti a ganar, por supuesto que vamos a preparar el partido para intentar ganarlo a pesar de las tres bajas", aseguró el técnico de Indautxu.

El técnico cree que "todos los planes, todas las expectativas" que se hagan "dependen de tantos factores" que ha decidido no marcar objetivos a largo plazo. "Dentro de 17 años, cuando entrene en Rusia, y me hagan esa pregunta diré que no hablo de objetivos a principio de temporada porque aquel año en Bilbao en los dos primeros meses no tuve a todos los jugadores sanos", comentó.

Respecto al rival del domingo, Vidorreta destacó la "buena racha" del GBC, que "lleva tres partidos consecutivos con victoria". "Han sabido reconducir la trayectoria del equipo, tras dos derrotas iniciales, con dos victorias fuera de mucho valor y han ganado al Unicaja en casa, que es un partido que tuvo muchas cosas raras".

Por individualidades, el técnico bilbaíno destacó que "tanto Sergio Sánchez como Ignerski están anotando con facilidad en la línea de tres" y que Barbour es un jugador de rachas y "hay que estar muy pendiente de intentar estar muy cerca de él cuando esas rachas comienzas".

Además, considera que Andy Panko "está dando sobriedad, control del juego y buen rebote" y que en el juego interior, "tanto Miralles, Hopkins como Doblas están haciendo un buen trabajo colectivo". Mientras, en el exterior, "jugadores jóvenes como San Epifanio y López, junto a Uriz, están haciendo una buena rotación".

Las claves del partido, en opinión del técnico, pasan por "estar muy fuertes en el uno contra uno, parar las rachas positivas de Barbour y la posibilidad de conexión, después del juego dos por dos, entre Sergio Sánchez e Ignerski", concluyó.