Baloncesto.- Alonso (Joventut) ve "vital" el inicio del partido en Granada para conseguir el triunfo

6/11/2009 - 17:54

El entrenador del DKV Joventut, Sito Alonso, aseguró que será "vital" hacer un buen inicio de partido en la pista del CB Granada para conseguir el triunfo, que permitiría a la 'Penya' seguir en los puestos de cabeza, aunque avisó del peligro de unos granadinos que son "mejores de lo que parece".

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

"Será clave para ganar el inicio del partido, que ellos vean que nosotros tenemos una solidez defensiva importante, no debemos permitir el acierto que puedan tener sus jugadores exteriores desde el principio. Si conseguimos esto, el partido podrá estar más controlado aunque siempre con muchísima dificultad, creo que el inicio será vital", manifestó.

Y es que Alonso está preocupado por la salida del Granada, pues la dura derrota encajada en la pasada jornada sería ser un plus de moral para cambiar la dinámica. "Me preocupa todo pero especialmente cómo van a salir, muy motivados en su pista, que espera una reacción total de su equipo después de un resultado de tal magnitud como el de la última jornada. Insisto que no hay que fiarse ya que el Granada es mucho mejor de lo que parece", aseguró.

El técnico demostró conocer bien al rival, del que destacó a su base Nico Gianella, el alero Ingles y al pívot Hendrix. "El Granada ha conseguido tener al mando de las operaciones al mismo jugador que tan buenos resultados les ha dado la última temporada como es Nico Gianella. Han fichado jugadores jóvenes pero con talento como es el alero Ingles. El peso del juego lo llevan entre Gianella y Hunter, que llevan el timón de lo que quiere su entrenador, eso es muy importante para ellos. En cuanto al juego interior han substituido a Borchardt con un jugador no tan alto pero sí capaz de correr y defender como es Hendrix, estoy convencido de que será uno de los mejores jugadores de la Liga", espetó.

En cuanto a sus jugadores, comentó que esperan recuperar anímicamente a Mario Fernández y físicamente a Tripkovic, con molestias esta semana. "Durante la semana hemos ido recuperando jugadores, hemos intentado que Mario Fernández, que se incorporó el martes a la disciplina del equipo, vuelva a conseguir su nivel, aún no creo que haya sido capaz de encontrar su sitio dentro del equipo debido a las dificultades que ha tenido hasta ahora. Hemos tenido pequeños problemas físicos, como por ejemplo la ausencia de un día de entrenamientos de Uros Tripkovic por un problema muscular. Poco a poco vamos mejorando, sobre todo los jugadores interiores. Ha sido una semana positiva en ese aspecto", celebró.