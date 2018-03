Baloncesto.- Rudy Fernández: "La mejor noticia ahora mismo es que no tengo ningún tipo de problema en la espalda"

19/01/2010 - 17:43

"Sabemos de la calidad de Estados Unidos, pero ya demostramos en los Juegos que podemos ser competitivos"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El escolta español de los Portland Trail Blazers, Rudy Fernández, se mostró satisfecho tras su regreso a las canchas la pasada madrugada, después de ser operado de una lesión en la espalda y desveló que su deseo ahora es estar al cien por cien.

"Físicamente sí noto el esfuerzo que realiza mi cuerpo. La NBA es una competición muy dura, hay muchos partidos y tienes muy poco tiempo para ponerte a tono. Es cierto que todo esto lo estoy notando. La mejor noticia para mí ahora mismo es que no tengo ningún tipo de problema en la espalda", subrayó, en declaraciones a la web de la Federación Española de Baloncesto.

Centrado en su recuperación, su único objetivo es estar bien del todo por lo que no piensa mucho en estar en el 'All Star' disputando el encuentro entre los 'rookies' y los 'sophomores'. "Ahora mismo no es mi objetivo. Mi meta para esos días del 'All-Star' es poder estar en Portland entrenando aún más fuerte para poder estar físicamente bien de cara al final de temporada", destacó.

Sin embargo, sí tiene en mente el Mundial del Turquía, donde España defenderá el oro logrado hace cuatro años en Saitama y reconoce que ha hablado con su compañero Batum, al que se enfrentará en la primera fase. "Francamente, tratamos de aislarnos y centrarnos en nuestra temporada, que es lo más importante en estos momentos", reconoció.

Por eso, del posible cruce con el 'Dream Team' advierte que España es muy "competitiva". "Todos sabemos la calidad que tiene Estados Unidos, pero ya demostramos en los Juegos que podemos ser competitivos. Dependerá mucho de qué selección vaya y de la preparación. Es cierto que ahora mismo no se puede evaluar lo que pueda pasar. Pero los que vayamos intentaremos dar lo máximo", aseguró.

Por último, Rudy Fernández eludió pronunciarse sobre la polémica de las armas de fuego y de Gilbert Arenas. "Ahora creo que tenemos que pensar en nuestro equipo. Lo que se diga o se deje de decir..., pues intentar estar ajenos a ese tipo de comentarios. Intentemos no pensar en lo que ha pasado con Gilbert Arenas, sino en nuestras cosas", concluyó.