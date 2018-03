Baloncesto/Copa.- Scariolo: "Imbatible no es nadie, pero el Barcelona es el mejor equipo de Europa"

22/02/2010 - 16:52

"Me gustó que los protagonistas han sido los españoles y no recordaba una edición así, con tanto protagonismo para los españoles"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional Sergio Scariolo reconoció que el "Regal FC Barcelona es el mejor equipo de Europa", al tiempo que destacó que el Real Madrid "esta en el buen camino" tras lo visto en la final de la Copa del Rey de baloncesto, que se disputó ayer en el Bizkaia Arena de Bilbao.

"Imbatible no es nadie, pero para mi gusto ahora mismo el Barcelona es el mejor equipo de Europa. A un partido no hay nadie que no pueda perder. El Barcelona, como plantilla, ha tenido muchos años fuertes, pero como nivel de juego sinceramente me gusta más el actual. La superioridad atlética del Barcelona fue la clave", confesó en un 'chat' de 'Eurosport', que recoge Europa Press.

Además, el preparador italiano señaló que el Real Madrid "está en el buen camino". "Las cosas no se hacen en seis meses o un año. Habría que fortalecer la base quizás en el aspecto atlético", subrayó.

Cuestionado por la participación nacional en la cita copera, Scariolo aseguró que "la sorpresa es que no ha habido sorpresas". "Me ha gustado que los protagonistas han sido los españoles y no recordaba una edición así, con tanto protagonismo para los españoles", confesó.

Además tuvo palabras de elogio sobre el colegial Carlos Suárez, aunque no estuvo muy acertado en los cuartos de final. "Ya le conocimos el año pasado y está haciendo una buena temporada. Esperamos un buen final de temporada para él y seguir contando con él", apuntó.

Respecto a futuribles candidatos para la selección española, el preparador nacional habló de Sergio Rodríguez, que acaba de fichar por los Knicks y de Fran Vázquez, MVP de la Copa. "Son dos jugadores que entran de pleno derecho en el grupo que estamos haciendo. Son dos situaciones muy diferentes, pero los estamos siguiendo", dijo.

Además, no quiere hablar del futuro de Pau Gasol. "Pau no ha dicho aún que no vaya a ir así que es pronto para hablar", zanjó sobre esa posibilidad aunque cree que "hay que mirar al futuro" para ver más opciones.