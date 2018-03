Baloncesto/Eurocup.- Katsikaris: "Tenemos que dejar atrás la Copa para centrarnos en los dos objetivos reales"

22/02/2010 - 18:47

El entrenador del Bizkaia Bilbao Basket, Fotis Katsikaris, apostó hoy por pasar página rápidamente tras la disputa de la Copa del Rey y centrarse "en los dos objetivos" que tiene el equipo hasta final de temporada: alcanzar la 'Final Four' de la Eurocup y salvar la categoría en ACB.

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

"Mañana empezamos la temporada con los dos objetivos que tenemos reales. Tenemos que dejar atrás el partido de la Copa y en la situación en la que estamos no hay tiempo. Queremos recuperar nuestro juego y hacer las cosas como sabemos hacer. No hemos hecho todo lo que podíamos hacer, no dimos la imagen real", reconoció Katsikaris esta tarde en el BEC en la previa al partido que disputarán los bilbaínos mañana martes ante el Brose Basket.

El técnico del Bizkaia Bilbao Basket asimiló que en su plantilla "no hay un jugador para poder parar a San Emeterio", pero tiene claro que si su equipo "defiende, puede ganar a cualquiera; pero si no tiene la actitud en la defensa 40 minutos, 35 o 30, habrá problemas contra todos". "Cuando defendemos bien tenemos más opciones en ataque y las ideas más claras. Es muy importante salir bien desde el principio", argumentó.

El preparador heleno aseguró que el equipo se encuentra ante "un momento muy importante" de la temporada y advirtió de que "no hay excusas", en referencia a jugadores como Moiso y Markota, que mantienen una irregular temporada. "Tiene que dar el salto que necesitan para ellos y para el equipo. Si la gente no está, por cualquiera motivo, no puedo esperar más. Nuestro equipo depende de todos, no de uno o dos jugadores", aseveró.

NO SE FÍA DEL BROSE BASKET

Una victoria ante el Brose Basket mañana (Bizkaia Arena, 20.00 horas) unida a un triunfo de la Benetton ante el Panellinios garantizaría a los bilbaínos una plaza en cuartos de final de la Eurocup, pero Katsikaris ni mira lo que sucede con los posibles rivales ni se fía del conjunto alemán, al que consideró "un equipo peligroso".

"En Alemania jugamos un partido en el que no les dimos opciones tras el primer cuarto. Necesitamos esa misma actitud porque si le das la oportunidad son peligrosos. Jacobsen y Suput son dos jugadores referencia, pero si le das la opción de dominar la pintura a Pleiss es peligroso como otros jugadores en el caso de que se sientan cómodos", valoró.

En cuanto a su propio equipo, el entrenador del Bilbao Basket explicó que la no presencia de Salgado y Banic en el quinteto inicial tiene como objetivo "salir con más calidad desde el banquillo" y buscar "una ventaja" con un cinco inicial más agresivo. "No soy tan cabezón de seguir así si veo que no funciona", aclaró.

Finalmente, Fotis Katsikaris entonó el 'mea culpa' ante la afición por la pronta eliminación de la Copa. "Merecen un equipo competitivo", afirmó el técnico griego, que espera que los aficionados estén mañana en el BEC para ayudar al equipo a llegar muy lejos en Europa. "Que sepamos que entre todos juntos vamos a sacar la situación, que vamos a competir en Eurocup. Que no nos ha gustado la imagen del equipo pero vamos todos juntos a recuperarnos y vamos a demostrar a todo el mundo que vamos juntos a luchar con mucho orgullo", solicitó.