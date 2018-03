Baloncesto.- Mumbrú (Bilbao B.): "Todo el equipo hizo un gran partido, jugamos muy serios durante los cuarenta minutos"

26/04/2010 - 17:16

El jugador del Bizkaia Bilbao Basket Álex Mumbrú, designado 'Jugador de la Semana' por primera vez en su carrera, indicó que pese a su mención personal "todo el equipo hizo un gran partido" en Badalona y que jugaron "muy serios durante los cuarenta minutos", lo que les sirvió para hacerse con el triunfo.

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

"A nivel numérico ha sido mi mejor partido en el equipo pero lo individual no tiene importancia, lo importante es lo colectivo. Todo el equipo hizo un gran partido, jugamos muy serios durante los cuarenta minutos y al final logramos la victoria", relató el deportista catalán.

El '15' del equipo bilbaíno logró sumar 22 puntos ante el DKV Joventut, tras convertir 5 de 8 en tiros de dos, 1 de 3 en triples y un 9 de 9 desde la línea de personal para sumar finalmente 37 puntos de valoración. "Llevamos varios partidos jugando finales y era importante para el equipo ganar en Badalona y estoy muy contento con la victoria y con la nominación de Jugador de la Semana", reconoció.

Sin embargo, Mumbrú no se olvidó a compartir el MVP semanal con los que le rodean en el trabajo diario. "Nadie puede ser MVP sin la ayuda de sus compañeros, el entrenador y el equipo técnico, sin esta ayuda es imposible. A veces salen partidos buenos y otras malos pero estos premios no sirven de nada si el equipo no ha ganado. Estoy muy contento por cómo salieron las cosas y por el trabajo de todo el equipo", relató el barcelonés.

Así, el triunfo ante la 'Penya' le da al equipo de Katsikaris opciones de entrar en los play offs por el título, aunque no olvida lo "complicado" que está el asunto. "Mientras tengamos posibilidades vamos a luchar por ello. Hemos de pensar partido a partido y en Badalona nos hemos ganado seguir teniendo posibilidades", manifestó.

Por último, la anotación de Álex Mumbrú en esta jornada le ha permitido ingresar en el 'Top-15' de máximos encestadores, dato que había pasado inadvertido para el 'hombre de negro'.

"No había mirado esta clasificación. Está claro que esta temporada estoy anotando más que otros años peor no hago demasiado caso a los números. Lo importante es lo que haga el equipo y su clasificación", concluyó.