Baloncesto.- Hereu negoció con Sáez que Barcelona tuviera partidos de Estados Unidos en el Mundial

25/05/2010 - 18:16

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), José Luis Sáez, firmaron esta mañana el acuerdo por el que la Ciudad Condal pasa a ser sede del Mundial de España 2014, pero para llegar a este compromiso se negoció que hubiera partidos importantes, como los de Estados Unidos, en la capital catalana.

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Hereu y Sáez reconocieron que parte de la negociación giró entorno a esta posibilidad, si bien habrá que esperar a que se sortee el cuadro de la competición. En caso de que España y Estados Unidos no se crucen hasta la hipotética final, Madrid se quedaría con los partidos de España y Barcelona con los del 'Dream Team' de la NBA.

"Ha habido un proceso de negociación y quiero remarcar que ha llegado hasta donde tenía que llegar. Era muy extraña una candidatura de España sin contar con la presencia de Barcelona. Para nosotros, Barcelona ha de tener una presencia importante y con partidos interesantes, y esto es lo que se ha estado negociando", manifestó Hereu.

Sin dar nombres, el alcalde barcelonés respondió de esta forma al ser preguntado sobre la presencia de los EE.UU. en Barcelona. "Esto es lo que se está negociando. Queremos que en todo el desarrollo del Mundial nosotros tengamos equipos de primera categoría y con partidos de gran atractivo. Esto se tiene que concretar pero vamos en esta línea. Es la aspiración y lo que queríamos negociar", aseveró.

Por su parte, Sáez se expresó en la misma línea, aunque recordó que todavía no se conoce dónde jugará cada equipo, y es que podría ser que ambas selecciones se encontraran antes de la final.

"Lo que ocurre es que todavía no sabemos dónde vamos a jugar. Pero la línea es la que va a ser, con la mayor explotación desde punto de vista deportivo y comercial. Vamos a intentar no concentrar, sino dispersar un poco y que sea atractivo para todos", explicó sobre la no acumulación de los mejores partidos en Madrid.