Baloncesto/Mundial.- Kaukenas y Petravicius, bajas en Lituania para Turquía

29/06/2010 - 17:24

El escolta lituano Rimantas Kaukenas y el pívot Marjonas Petravicius serán baja en la selección de Lituania para el Mundial que se celebra este verano en Turquía.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El escolta lituano Rimantas Kaukenas y el pívot Marjonas Petravicius serán baja en la selección de Lituania para el Mundial que se celebra este verano en Turquía.

El seleccionador Kestutis Kemzura confirmó que el ex madridista no estará en esta cita por "razones personales", mientras que Petravicius no se ha recuperado de las molestias en la espalda y los médicos del Armani Jeans Milano le han aconsejado descanso.

"Es una pena que probablemente Petravicius no pueda ayudar a la selección. Kaukenas ya me dio una respuesta. No es bueno para Lituania, pero hay que respetarle. Kaukenas no viene por razones familiares", explicó Kemzura, sobre estas bajas.

No hay que olvidar que la selección de Lituania, que disputará varios amistosos en suelo español, está encuadrada en la primera fase del Mundial en el Grupo D junto a España, que defiende el cetro logrado hace cuatro años, Canadá, Nueva Zelanda, Líbano y Francia.