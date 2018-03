Pau Gasol: "No podemos empezar tan relajados"

El jugador español de los Lakers, Pau Gasol, apuntó al término del partido frente a los Kings (114-113), que el flojo primer tiempo protagonizado por los angelinos, en el que encajaron 71 puntos, fue la clave de la derrota.

Los Lakers no pudieron sumar la séptima victoria consecutiva en su feudo debido al buen encuentro que firmaron el escolta esloveno Beno Udrih y el base Kevin Martin. "Estábamos sin gas, no hicimos un buen trabajo para nada al comienzo del partido; ellos salieron realmente agresivos, tenían algo que demostrar y no supimos responder bien", dijo Gasol en alusión al duelo entre ambos conjuntos del pasado martes, saldado con victoria para los Lakers en el ARCO Arena por 117-105.

Los Kings fueron una máquina de anotar durante la primera parte, y aunque se marcharon al descanso con ventaja de 11 puntos, los Lakers veían posible darle la vuelta al encuentro. "Sentíamos que podríamos remontar en la segunda parte pero había mucho que mejorar, sobre todo en intensidad; no tengo ni idea de por qué salimos así, a veces los encuentros salen como hoy, pero tenemos la confianza suficiente como para saber que el partido podía ser nuestro", agregó Gasol.

Próximo partido, ante los Raptors

El español explicó que el planteamiento con el que sale su equipo a la cancha es el de zanjar el partido por la vía rápida, aunque no siempre es posible. "Tenemos que intentar deshacernos del rival en cuanto antes, incluso si se puede en el primer cuarto, hay que hacerlo", dijo Gasol, que calificó a los Kings de equipo "duro". "Tienen jugadores que lanzan y penetran bien, saben hacer su juego y nosotros les permitimos que tirasen cómodos y acusamos las pérdidas de balón de la primera parte", continuó.

El próximo partido de los Lakers, de nuevo en el Staples Center, será el martes contra los Raptors de Toronto, con el base español José Manuel Calderón al frente. "Somos conscientes de la importancia de cada partido, estoy seguro de que volveremos a salir a tope el martes", avisó Gasol.