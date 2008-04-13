Baloncesto/Liga femenina.- El Hondarribia-Irún se impone al Cadi La Seu D'Urgell y alcanza la zona 'play-off'

El Hondarribia-Irún se colocó en la última de las plazas que dan derecho a disputar el 'play-off' tras imponerse en la cancha del Cadi La Seu D'Urgell (65-71) en el partido que cerró la vigésimo cuarta jornada de la Liga femenina de baloncesto.
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Esta importante victoria coloca a los vascos octavos igualados con otros tres equipos, entre ellos el Cadi La Seu D'Urgell, que a pesar de estar empatados a puntos con su rival en el encuentro de hoy, son undécimos.
--RESULTADOS JORNADA 24.
CADI LA SEU D'URGELL - HONDARRIBIA-IRÚN.65-71.
EXTRUGASA - C.B. OLESA - ESPANYOL 86-85.
EXTREMADURA DATO - GRAN CANARIA LA CAJA DE CANARIAS 67-52.
RIVAS FUTURA - PERFUMERÍAS AVENIDA73-76.
CIUDAD ROS CASARES VALENCIA - REAL CLUB CELTA VIGOURBAN76-66.
MANN FILTER ZARAGOZA - ARRANZ-JOPISA BURGOS75-74.
CLUB BALONCESTO SAN JOSÉ - EBE PROMOCIONES SANTA EULALIA 70-72.
--CLASIFICACIÓN.
EQUIPO PJ PG PP PF PCPTOS R.
1. CIUDAD ROS CASARES VALENCIA 24 21 3 1785 1449 45 +5.
2. EBE PROMOCIONES SANTA EULALIA24 18 6 1750 1530 42 +5.
3. PERFUMERIAS AVENIDA 24 18 6 1750 1527 42 +1.
4. CLUB BALONCESTO SAN JOSE 24 16 8 1683 1568 40 -1.
5. RIVAS FUTURA 24 15 9 1728 1659 39 -1.
6. REAL CLUB CELTA VIGOURBAN 24 13 11 1533 1517 37 -1.
7. EXTRUGASA 24 12 12 1645 1639 36 +2.
8. HONDARRIBIA - IRÚN 249 15 1620 1690 33 +2.9. GRAN CANARIA LA CAJA DE CANARIAS249 15 1669 1778 33 -3.
10. C.B. OLESA - ESPANYOL 249 15 1682 1819 33 -5.
11 CADI LA SEU D'URGELL249 15 1601 1721 33 -2.
12. MANN FILTER ZARAGOZA247 17 1642 1776 31 +1.
13. EXTREMADURA DATO 247 17 1560 1779 31 +1.
14. ARRANZ-JOPISA BURGOS245 19 1599 1795 29 -3.
-PRÓXIMA JORNADA.
CADI LA SEU D'URGELL - C.B. OLESA - ESPANYOL.
HONDARRIBIA - IRÚN - CLUB BALONCESTO SAN JOSÉ.
EBE PROMOCIONES SANTA EULALIA - MANN FILTER ZARAGOZA.
ARRANZ-JOPISA BURGOS - CIUDAD ROS CASARES VALENCIA.
REAL CLUB CELTA VIGOURBAN - RIVAS FUTURA.
PERFUMERÍAS AVENIDA - EXTREMADURA DATO.
GRAN CANARIA LA CAJA DE CANARIAS - EXTRUGASA.