España solventa con una 'paliza' (84-35) su primer amistoso ante Portugal

Agencias 19/07/2008 - 0:17 Comentarios

La selección española de baloncesto solventó este viernes con una paliza su primer partido amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos de Beijing, tras deshacerse de Portugal por un escandaloso 84-35, que supuso el estreno del nuevo seleccionador nacional, Aíto García Reneses, y el primer encuentro después de la amarga derrota ante Rusia en la final del pasado Eurobasket.

Desde que Pau Gasol lanzara al hierro ese lanzamiento en el Palacio de los Deportes de Madrid y cediera el oro -que correspondía a los de Pepu- a los rusos de Kirilenko, Holden y compañía, la selección española no había vuelto a jugar un encuentro.

El de este viernes fue un amistoso descafeinado, del que se pueden sacar pocas conclusiones aunque una muy valiosa. España sale siempre con hambre, con ganas de demostrar y con un equipo plagado de calidad, recursos e ilusiones.

Dominio español

El que más tiene de esto último es el base Ricky Rubio que se convirtió en el tercer jugador más joven en debutar con la selección en lo que fue un choque sin tensión y donde España dominó siempre con solvencia y eficacia.

Destacó por encima del resto el coraje de Felipe Reyes. El cordobés fue el máximo anotador del envite con 12 dianas, además de capturar ocho rebotes y repartir una asistencia. El del Real Madrid se convirtió en la referencia anotadora, consecuencia también de la ausencia del baluarte nacional, el ala-pívot de Los Lakers, Pau Gasol.

Ni el hermano mayor de los de Sant Boi, ni su amigo Juan Carlos Navarro saltaron al parqué del Pabellón de la Granadilla (Badajoz), pero España fue más que capaz de aplastar a una Portugal lejos del nivel que imprimió el equipo de Aíto.

Esperanzas de cara a los JJOO

Además, el seleccionador madrileño devolvió el privilegio de ver de rojo a Raúl López, que también estuvo como se esperaba, e incluso un descarado Víctor Claver, que se marchó con 11 puntos, los mismos que Garbajosa, que se volvió a sentir muy cómodo cuando juega con España.

Así pues, primer test 'ok', y primer sobresaliente para los españoles, que no deberán perder el norte con estas palizas que poco dicen de uno mismo. Para los Juegos, donde esperan Kobe Bryant y Yao Ming habrá de estar muy afinado. Calidad y talento sobran. No cabe duda.