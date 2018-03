JJ.OO/Baloncesto.- Aíto García Reneses: "Esto es una recompensa para el baloncesto español"

22/08/2008 - 17:55

"Si pasa Estados Unidos tenemos pocas posibilidades, no sé si el uno o el once por ciento, pero hay que apurarlas" PEKÍN, 22 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Gaspar Díez) El seleccionador nacional de baloncesto, Aíto García Reneses, dijo que la clasificación hoy para la final de los Juegos Olímpicos de Pekín, 24 años después de la alcanzada en Los Ángeles'84, "es una recompensa para el baloncesto español", alabó la actitud que tuvieron sus jugadores en el triunfo, por 91-86, frente a Lituania y advirtió que, si el rival es el 'Dream Team' estadounidense, "apurarán" sus posibilidades de victoria.

"Es muy difícil en unos Juegos. Hay muchos problemas que hay que ir superando. Creo que lo hemos hecho suficientemente bien como para estar en una final olímpica por segunda vez en la historia. Como representantes del baloncesto español es un orgullo haber llegado a la final. Una vez más se demuestra el buen nivel del baloncesto español no sólo de ahora sino desde hace unos años. Esto una recompensa para el baloncesto español", manifestó.

Para el ex técnico del DKV Joventut, Lituania, bien liderada por el jugador del Panathinaikos Sarunas Jasikevicius, ha jugado "muy bien". "Teníamos previsto un tipo de defensa pero nos han batido con un gran porcentaje de tiros. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para derrotar a una gran Lituania. El equipo ha jugado con ganas de llegar a la final olímpica y estoy satusfecho porque, a pesar de que Lituania nos ha jugado muy bien, no hemos perdido las ganas de ganar hasta el final del partido. Eso es muy importante", destacó.

Aíto justificó el mal encuentro en la fase de clasificación contra Estados Unidos porque, según él, "es muy difícil estar siempre bien mentalizado porque el único premio que hay es pasar a los cuartos de final". "Pero con Grecia, Croacia o Lituania la mentalidad ha sido muy buena y estoy convencido de que también lo será en la final. ¿La final? Pase lo que pase vamos a tener oportunidades en la final, no sé si el dos, el 11, el 50 o el 90 por ciento. Lo que sí es seguro es no vamos a repetir el partido contra Estados Unidos. Ellos no saben jugar relajados. En algún torneo han tenido algún problema de estilo de equipo, pero sólo saben jugar fuerte", indicó.

En cambio, el físico del equipo norteamericano es superior al de los jugadores españoles y, a su juicio, no se les puede jugar "de tú a tú". "Ves pasar a Lebron James y juega de tú a tú con él y cuando viene tú te quedas ahí. Vamos a ver si a Estados Unidos les pitan los pasos que hacen, las faltas y así son capaces de ganar arrasando en cada partido. Alguna vez esos pasos en el medio campo que no tienen importancia, pero otras toman una carrera es imposible pararlos. Eso hay que pitarlo", señaló.

En este sentido, agregó que Jasaitis y Petravicius han defendido muy duro en la semifinal de esta noche, pero les han pitado las faltas. "Por lo menos un porcentaje alto. No se puede poner la lupa diciendo no hay que hacer simulaciones y a ése le digo que aguante a James y no se caiga cuando viene hacia ti. El trabajo no está hecho, pero tenenmos que apurar las posibilidades aunque sea un porcanteje mínimo", recalcó.

Asimismo, lamentó que el base José Manuel Calderón, con un estiramiento en el aductor mediano de la pierna derecha y que no jugó hoy, tiene "pocas" posibilidades de disputar la final. "Hoy el médico ha dicho que no debería jugar y así ha sido", dijo Aíto, feliz porque España vuelve a hacer historia y actualiza aquella imagen de los Corbalán, Epi, Iturriaga o Romay en el podio olímpico de Los Ángeles, el mayor hito hasta hoy del baloncesto nacional.