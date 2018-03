JJ.OO/Baloncesto.- Ricky Rubio: "Una final se disfruta igual con 17 que con 27 años"

22/08/2008 - 18:00

El base internacional del DKV Joventut Ricky Rubio se felicitó por la clasificación de España para la final del torneo olímpico de baloncesto de los Juegos de Pekín, después de la decepción que supuso la eliminación en los cuartos de final de Atenas'04, tras imponerse, por 91-86, a Lituania en las semifinales y aseguró que un partido así "se disfruta igual con 17 años que con 27".

PEKÍN, 22 (EUROPA PRESS)

"Estamos todos muy contentos. Era un equipo que perdió en cuartos cuando no se lo merecía en Atenas y hemos llegado a una final olímpica, que es algo que sólo ha pasado una vez en el baloncesto español. Se lo dedico a todos los aficionados y a José Manuel (Calderón), que se ha perdido las semifinales, pero que ahora la final supondrá un buen regalo para él", señaló el jugador catalán, cuatro puntos y la misma intensidad defensiva de siempre.

En una hipotética final contra Estados Unidos, Ricky confesó que tienen "muy poco porcentaje de ganar". "Pero lo tenemos y hay que luchar por él a muerte. Lituania ha estado muy bien, pero al final hemos sabido recuperarnos. No sé si la final se va a repetir, es algo que muy poca gente lo ha disfrutado y se disfruta igual con 17 que con 27 años. Puede ser la primera y la última que dispute", manifestó.

Rubio, que alabó a esta "magnífica" generación de jugadores que le han ayudado a integrarse en el equipo, dijo que la final olímpica es para él "un sueño". "Hace cuatro meses no sabía si iba a ir a la selección o no y ahora estoy en una final olímpica. Fue una lástima que Calderón sufriera esa rotura. Hemos sufrido su baja, es muy importante pero entre Raúl y yo hemos hecho un buen papel", dijo. Por su parte, su compañero en el puesto, el madridista Raúl López, afirmó que "había mucha presión y expectativas dentro y fuera y la gente no se conformaba con otra cosa que jugar la final". "Hemos llegado aquí y vamos a intentar aprovechar nuestro momento. Hay que aprender de los errores, ellos son un equipo muy fuerte, pero tenemos nuestras oportunidades para hacerlo", dijo López en alusión al 'Dream Team', si es éste el rival de los españoles el próximo domingo.