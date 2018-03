JJ.OO/Baloncesto.- Krzyzewski: "¿Los pasos? Los árbitros de los Juegos son muy justos"

22/08/2008 - 19:34

El seleccionador estadounidense responde a las quejas de Aíto sobre el arbitraje favorable al 'Dream Team' PEKÍN, 22 (del Enviado Especial de EUROPA PRESS, Gaspar Díez) El seleccionador estadounidense de baloncesto, Mike Krzyzewski, afirmó que los árbitros que la FIBA ha seleccionado para los Juegos Olímpicos de Pekín "son muy justos" en respuesta a las quejas de Aíto García Reneses sobre que a los jugadores del 'Dream Team' no se les pitan los pasos y las faltas, tras el triunfo, por 81-101, frente a Argentina en las semifinales y que le enfrentará a España el próximo domingo (08.30, hora española) en el pabellón de Wukesong de la capital china.

"¿Los árbitros? A mí me parece que los árbitros en este torneo son muy justos. Nos importa que lo sean", apuntó Krzyzewski, en la rueda de prensa posterior al partido frente a Argentina, campeona olímpica. Aíto se había quejado apenas unas horas antes de las supuestas ayudas que recibe el 'Dream Team' en forma de pasos no sancionados por los árbitros de Pekín 2008.

"Vamos a ver si a Estados Unidos les pitan los pasos que hacen, las faltas y así son capaces de ganar arrasando en cada partido. Alguna vez esos pasos en el medio campo que no tienen importancia, pero otras toman una carrera que es imposible pararlos. Eso hay que pitarlo. No se puede poner la lupa diciendo no hay que hacer simulaciones y a ése le digo que aguante a James y no se caiga cuando viene hacia ti", comentó.

Respecto al partido frente a España, recordó que la selección de Aíto "es la campeona del mundo". "En el partido de la primera fase jugamos muy bien, pero no era un partido por el oro. Esperamos volver a jugar bien el domingo como lo hemos hecho hoy. España tiene a un jugador como Rudy Fernández y Ricky Rubio, que es muy prometedor, y una plantilla muy profunda. Pensábamos en que para ganar el oro tendríamos que enfrentarnos a Argentina y España y así ha sido", señaló.

Por su parte, Carmelo Anthony, 21 puntos y 4 rebotes hoy frente a los argentinos, dijo que en la primera fase lograron "una diferencia notable" contra España, aunque espera que el partido del próximo domingo "será más duro".

HERNÁNDEZ: "ESPAÑA LLEGA SIN PRESIÓN"

El seleccionador argentino, Sergio Hernández, destacó la solidaridad y el sacrificio que ha logrado Krzyzewski con los jugadores del 'Dream Team', que "es mucho más que Wade, Kobe Bryant o Lebron James". "Me parece un equipo muy disciplinado y eso unido a la calidad que tienen hacen de ellos un bloque muy difícil de superar. Pero España tiene una plantilla muy larga, con jugadores de la NBA que conocen el sistema y llega sin presión, y de eso pueden sacar provecho. Creo que será parecido al partido de hoy, pero con un resultado más cerrado", indicó.

Hernández comparó la baja por lesión que tuvo Argentina con Manu Ginobili con la que sufrió España ante Lituania en las semifinales. "Hoy España pasó a la final sin Calderón, que es uno de sus mejores jugadores y lo hizo sin él", manifestó.

Por su parte, Luis Scola, el mejor argentino, con 28 puntos y 11 rebotes, dijo que "ningún equipo es invencible, pero Estados Unidos está muy bien, muy sólido". "No he visto a España tanto como para opinar, para conocer sus virtudes y sus defectos. España sabe como jugarle y todos tienen sus oportunidades", señaló en la zona mixta antes de sumergirse en el pasillo hacia los vestuarios.