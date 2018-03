Baloncesto/NBA.- Gilbert Arenas, tras su operación de rodilla: "La operación era necesaria para recuperar la agilidad"

20/09/2008 - 17:08

El jugador de los Wizards de Washington Gilbert Arenas, que durante esta semana se sometió a una nueva operación en su rodilla izquierda, ha desvelado en su blog de la página web oficial de la NBA que se operó para "liberar algunos dolores, limpiar los tendones y recuperar la agilidad al ciento por ciento".

El tres veces 'All-Star' anunció su retorno a las canchas para finales de año. "Voy a volver al cien por cien. Los médicos me han dicho que voy a recuperar la agilidad que antes tenía y una prueba de ello es que he instalado en mi casa 42 puntos de dribling. Incluso en el baño y en el vestidor tengo un reto diario", afirma el base, que reconoce dormir en un sofa desde hace años.

El 'Agente Zero', de 26 años, se somentió esta semana a su tercera intervención desde que en abril de 2007 se lesionara en un choque con Gerald Green. "Desde aquel día no he vuelto a ser el mismo", reconoció Arenas, que este verano firmó un estratosférico contrato de 111 millones de dólares por militar las próximas seis temporadas en el equipo capitalino.

Arenas, que en el momento de firmar aquel contrato juró y perjuró que no se lesionaría otra vez, ha vuelto ha sufrir dolores en su maltrecha rodilla izquierda. "Los doctores me dijeron que tenía restos de la otras operaciones y que sería mejor que la abrieran otra vez para limpiarla o que hiciera una rehabilitación. Preferí rehabilitarme, pero al empezar a entrenar estos días de nuevo con el equipo sentí dolor en la zona y hemos decidido operarla otra vez", indicó.