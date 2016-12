Bartzokas: "No es una final pero sí una oportunidad para volver a ganar"

22/12/2016 - 18:17

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha asegurado este jueves que el partido de este viernes en el Palau Blaugrana ante el EA7 Emporio Armani Milan "no es una final", pero sí una ocasión de volver a ganar tras encadenar tres derrotas consecutivas en la Euroliga, todas lejos de casa, y por otro lado ha negado que el equipo tenga "urgencias".

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

"No es una final, pero por otro lado puedes ver que todos los equipos juegan finales cada día, todas las victorias cuentan en esta situación en la Euroliga. No es una final pero sí una oportunidad para volver a ganar, queremos luchar ante nuestros fans, que quieren que ganemos. Es un partido muy importante", señaló Bartzokas en rueda de prensa.

El griego sí aseguró que el partido es "clave". "Jugamos contra un equipo que ha perdido y es un partido importante también para ellos. Debemos estar juntos, ser optimistas, jugar con confianza y lograr esta victoria importante. Tenemos otro reto importante tras perder tres partidos seguidos fuera, teniendo en dos de ellos oportunidades de ganar", recordó.

"Sólo cuenta ganar, no es sólo ejecutar el plan o jugar bien, lo que cuenta solo son las victorias. Ahora, el calendario es más fácil con partidos seguidos en casa y tendremos opciones de volver y subir posición en la tabla y tener posibilidades de estar en 'play-off'", apuntó en caso de que consigan ganar a los italianos, que acumulan seis derrotas consecutivas.

En cuanto a la derrota del miércoles ante el Baskonia, afirmó que cumplieron con el plan previsto pero sin tener fortuna. "Estuvimos en el plan del partido los 40 minutos, claro que hubo errores. Pero conseguimos frenar bastante a Baskonia; para nosotros era muy importante ganar en el Buesa Arena y hacer las cosas bien, con paciencia, encontrar tiros abiertos. Claro que cometimos errores pero seguimos el plan marcado", matizó.

"No puedo cambiar de opinión, no pretendo esquivar mi responsabilidad. Estamos en diciembre, varios equipos están en fase de mejorar. Es difícil hacerlo aquí y cambiar la filosofía tras un proyecto de 8 años, muchos jugadores siguen y el equipo se ha mantenido. El plan era que los nuevos tuvieran un papel, como los jóvenes", señaló sobre el estado del equipo a estas alturas de temporada, con 5-8 en la Euroliga.

Sin querer poner excusas, Bartzokas recordó que es la primera vez en su carrera que tiene "tantos problemas de lesiones" y que ello lo hace todo "más difícil". "No sé si hay urgencias, pero el partido de mañana es muy importante. Cuando practicas deportes profesional siempre tienes presión pero aquí debes ganar títulos además y debemos mejorar para lograr esta victoria", recalcó.

En cuanto a Oleson, comentó no saber nada nuevo de su lesión, pero no estará ante el Milan. "Le han hecho una resonancia, pero no sabemos nada, y Perperoglou estará fuera seis semanas. Lo más importantes es cómo y cuándo recuperarlos después, como nos pasa con Juan Carlos (Navarro)", indicó.

Sobre el escolta catalán, recordó que "es la personalidad más grande" con la que cuentan. "Es un gran jugador, pero le está costando porque ha estado dos meses fuera. Cuesta volver y más a este nivel en Euroliga", argumentó.

"Lo positivo es que estamos teniendo estos problemas al inicio de la temporada, ni siquiera a mitad. Es duro para todos, para jugadores, fans y para mí más que para nadie, pero es lo que hay y debemos seguir siendo positivos. En cuanto al partido de mañana, no solo vale ganar sino luchar. Ayer perdimos por una mala decisión al final. Lo más importante es ganar y seguir adelante", concluyó.