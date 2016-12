Previa del FC Barcelona Lassa - EA7 Emporio Armani Milan

22/12/2016 - 19:19

El Barça, a ganar el duelo de equipos en caída libre

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona Lassa recibe este viernes al EA7 Emporio Armani Milan en el Palau Blaugrana --21.00 horas/Movistar Deportes 1 y Esport 3-- en la decimocuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un duelo de equipos en caída libre donde el vencedor podría convertir el triunfo en un punto de inflexión y, el perdedor, verse ya bastante lejos de la zona de acceso al 'play-off' estando ya cerca del ecuador de esta fase.

Un partido clave, de suma importancia, para un Barça Lassa que regresa al Palau Blaugrana tras una odisea de tres jornadas lejos de casa, una tríada de derrotas que ha sumido al equipo en una mala dinámica que debe tener ya su fin. De lo contrario, en caso de perder ante un Milán que están todavía peor, la situación se agravaría y el entorno se enrarecería todavía más.

Anadolu Efes Istanbul, CSKA Moscú y Baskonia han ganado en las tres últimas jornadas a un Barça Lassa que, salvo ganar al Panathinaikos de Xavi Pascual (72-57) en el Palau Blaugrana en el último partido en casa, también perdió ante Galatasaray, Real Madrid y Olympiacos. Seis derrotas en siete jornadas, una de las peores racha de los blaugranas en Europa en los últimos años que puede otear su fin.

No estarán en este partido las dos ausencias en el Buesa Arena; Brad Oleson y Stratos Perperoglou. El griego, con una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda, es baja para las próximas seis semanas. El de Alaska, por contra, todavía no tiene diagnóstico. Dos bajas más para un Bartzokas que no puede creerse la plaga de lesiones que tiene su equipo, pero que por contra tiene ya más en forma a Juan Carlos Navarro.

El capitán, por su veteranía y experiencia, puede ser el hombre clavija para cambiar el mal rumbo del equipo. Así como Tyrese Rice es la clave en cuanto tiene un día inspirado, algo que últimamente no se ha visto, y como Ante Tomic debe dar un paso adelante definitivo para ser una referencia en la zona, Navarro puede y debe aportar su talento y liderazgo.

La derrota en Vitoria, pese a que el Barça empezó fuerte y dominando el partido, dejó claro que al equipo le falta espíritu de lucha o al menos mantenerlo durante los 40 minutos. El tramo final de partido fue un combate mano a mano entre Larkin y Rice, y cayó del lado del baskonista. El Barça empezó mejor pero demostró no estar en buen momento porque dejó escapar vivo al Baskonia de un 0-9 inicial, y los de Vitoria correspondieron, pese a cometer muchos fallos, con una remontada.

Pese a que Rice parecía tener la muñeca caliente, el último tiro se lo jugó un Víctor Claver que falló y se quedó a '0'. Además, pese a perder solo de tres puntos y quedar segundos el equipo blaugrana no fue capaz de hacer falta para intentar jugar una última baza. Bartzokas, desesperado y, la afición barcelonista, quedó a buen seguro preocupada.

El equipo sigue sin ganar fuera de casa, van cinco salidas fallidas, y está más lejos de la zona de acceso a los cuartos de final. El Barça Lassa está con un 5-8, por el 4-9 del Milán. Duelo directo, en una zona inesperada para los blaugranas a estas alturas de campeonato, pero más clave que nunca. El Barça tiene la mejor defensa de esta Euroliga, el Milán la peor. Pero el Barça también es el peor ataque, y el Milán el cuarto mejor, así que imponer el ritmo será decisivo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FC BARCELONA LASSA: Rice, Koponen, Claver, Doellman, Tomic --posible cinco inicial--; Holmes, Dorsey, Navarro, Vezenkov, Eriksson, Renfroe.

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Sanders, Dragic, Kalnietis, Simon, Raduljica --posible cinco inicial--; McLean, Hickman, Macvan, Pascolo, Cinciarini, Abass, Cerella.

--ÁRBITROS: Belosevic (SER), Petek (SLO) y Balak (ISR).

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 21.00 horas/Movistar Deportes 1 y Esport 3.