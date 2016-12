Crónica del FC Barcelona Lassa - EA7 Emporio Armani Milan, 89-75

23/12/2016 - 23:03

El Barça frena la caída ante un pésimo Milán

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona Lassa ha ganado este viernes al EA7 Emporio Armani Milan (89-75) en el Palau Blaugrana y ha puesto fin a su caída libre, en un regreso a casa en el que encontraron su versión buena para coger fuerzas antes de llegar al ecuador de esta Fase Regular, aunque lo hicieron ante un pésimo equipo italiano que ha encadenado su séptima derrota consecutiva.

Un pulso entre dos equipos sin moral inmersos en una crisis de resultados, y solo podía haber un ganador. Para tranquilidad de la parroquia blaugrana, el Barça se puso las pilas de inicio y a través de un buen juego colectivo, y ayudado por el gran partido de Ante Tomic (19 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias), ganaron para poner fin a la racha de tres derrotas seguidas, seis en los siete partidos previos al de esta noche.

Triunfo revitalizante antes de Navidad y que permitirá a los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por Georgios Bartzokas comerse los turrones con más tranquilidad. No había margen de error pues perder ante el Milán no solo complicaba más la clasificación sino que hubiera dejado por los suelos la moral del equipo catalán, a la par que hubiera enrarecido más el ambiente. Pero sucedió todo lo contrario; victoria con buen juego y reconciliación con la afición.

Y es que hubo unos muy tímidos y pocos pitos antes del inicio del partido, en la presentación del equipo, pero los hubo. Pitos que se tornaron en festejos a medida que Tomic iba haciéndose grande en la pintura, en cada triple de un intratable Petteri Koponen o en la magia que intentó aportar Tyrese Rice. Sin personalismos, sin dependencias, el Barça jugó como bloque y hubiera ganado incluso sin necesidad de que Tomic se saliera, como lo hizo.

El pívot croata fue la punta de lanza del equipo blaugrana, que ahora jugará el 30 de diciembre ante el Darussafaka Dogus Istanbul, de nuevo en el Palau, con más temple y menos urgencias, si las había. El Barça Lassa queda ahora con 6-8 en la clasificación, todavía a un triunfo de la zona de 'play-off' que defiende, precisamente, los equipos turcos del Anadolu Efes (7-7) y Darussafaka Dogus (8-6). Otra final en la que mostrar la mejor cara para evitar problemas futuros.

Ninguna traba o impedimento tuvo esta noche el Barça para insuflar ese aire tan necesario y vital que dio el triunfo. Empezó fuerte el equipo, con una renta cómoda ya en los primeros minutos con un 8-2 inicial que pronto fue un 20-6 para llegar al 32-19 final al término del primer cuarto. El mejor primer periodo del Barça Lassa en esta Euroliga. Y de ahí al final no administraron, sino que jugaron para curar heridas pasadas y coger tono de cara a los próximos retos.

En el segundo cuarto la máxima ya llegó a ser de +17 para el Barça pero un parcial de 0-5 al final, que llevó a Tomic a pedir la bola para ponerle fin, enjuagó las diferencias. Tras el descanso el Barça salió fuerte, dispuesto a no dar opción a un Milán que se pareció más a una banda de colegas, con Sanders (27 puntos) como líder, que no a un equipo de Euroliga. Si no hay un cambio radical en los de Jasmin Repesa, los ya colistas tendrán complicado salir del pozo.

Al final los locales llevaron la máxima del partido a los +21 puntos. Mejoró el juego, el acierto, la intensidad, y la actitud durante el partido. Ante el peor equipo del momento, sí, pero se pudieron sentar unas bases que estarán a prueba ante Dogus en la próxima jornada. El Palau volverá a ser clave, y la visita del Milán no hizo más que reforzar la relación equipo-afición. Si en la Liga Endesa no hay un receso, el Barça está listo para, cuanto menos, intentar retomar el vuelo en la Euroliga y acercarse a las plazas de acceso a los cuartos de final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA LASSA, 89 - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN, 75.

--EQUIPOS.

FC BARCELONA LASSA: Rice (10), Navarro (8), Claver (6), Doellman (8), Tomic (19) --cinco inicial--; Dorsey (8), Vezenkov (13), Eriksson (-), Oleson (-), Koponen (15), Renfroe (2).

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Dragic (6), Kalnietis (8), Abass (-), Sanders (27), Raduljica (2) --cinco inicial--; McLean (5), Fontecchio (-), Hickman (8), Macvan (11), Cinciarini (8).

--PARCIALES: 32-19, 17-16, 23-16 y 17-24.

--ÁRBITROS: Belosevic (SER), Petek (SLO) y Balak (ISR). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 4.911.