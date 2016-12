Panathinaikos frena a Baskonia

23/12/2016 - 23:19

Xavi Pascual le gana la partida a Sito Alonso para estirar la racha griega a cuatro victorias seguidas

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Baskonia encajó una dolorosa derrota (69-68) este viernes ante el Panathinaikos en la decimocuarta jornada de la Euroliga, dejando escapar la quinta victoria consecutiva en un mal último cuarto que permite al cuadro griego dirigido por Xavi Pascual seguir creciendo.

Dos buenos momentos de juego y resultados frente a frente depararon un intenso duelo en el OAKA. Los locales comenzaron lanzados con un Singleton autor de 19 puntos en 10 minutos. Sin embargo, la reacción visitante no se hizo esperar, para comandar el encuentro hasta el tramo final.

Los de Sito Alonso chocaron con un Panathinaikos que se puso las pilas en defensa y fue liderado por un Calathes que iluminó el juego local en el momento clave. Los de Pascual se apuntaron la cuarta victoria consecutiva para igualar en segunda posición, con balance 9-5, a los vascos, Real Madrid, Olympiacos y Fenerbahce.

El atasco de los de Vitoria en el último cuarto, con cuatro puntos tras más de seis minutos, permitió a los griegos tomar el mando del encuentro no sin sudar, gracias a los triples de KC Rivers y James. El ex de Baskonia, como Ioannis Bourousis, no hizo sangre de los que fueron sus compañeros, pero apuntaló el triunfo verde.

Beaubois dio aire a Baskonia a tres minutos del final (67-66), pero no encontró el aro rival en la última posesión. El choque de trenes terminó haciendo descarrilar a un Baskonia que demostró autoridad y solidez para equilibrar un complicado inicio de partido e incluso sujetar los conatos de meterse en la pelea del rival.

Tras el festival de Singleton, quien acaparó el acierto de los de Pascual ya que hasta seis jugadores importantes terminaron el primer tiempo en cero puntos, el Baskonia reaccionó con un parcial de 0-9 en el estreno del segundo cuarto y un aplastante dominio del rebote (9-23). Diop volvió a hacerse grande un partido más y Shengelia le acompañó a la perfección (37-41).

El duelo se convirtió en guerra de guerrillas. Los dos técnicos españoles, de sobra conocedor el uno del otro, se 'enzarzaron' en una pelea defensiva que ganó Panathinaikos en el último cuarto. Las pérdidas condenaron a los vascos al igual que Calathes, pero el partido estuvo en el aire hasta el último segundo. Los de Sito Alonso gozaron de 15 segundos para armar la jugada victoriosa, pero Beaubois no encontró siquiera la opción de tiro, asfixiado por la intensidad del equipo de Pascual.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 69 - BASKONIA, 68.

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: N.Calathes (14), Feldeine (6), Nichols (3), Gabriel (-) y Singleton (23) --cinco inicial-- James (16), Bourousis (3), Rivers (4), Fotsis (-) y Pappas (-).

BASKONIA: Larkin (6), Beaubois (11), Hanga (12), Tillie (4) y Diop (10) --cinco inicial--; Prigioni (-), Voigtmann (6), Blazic (-), Shengelia (17), Budinger (-) Y Luz (2).

--PARCIALES: 27-18, 10-23, 18-18, 14-9.

--ÁRBITROS: Lamonica (ITA), Boltauzer (SLO) y Hordov (CRO). Eliminado por faltas personales Singleton por parte de Panathinaikos.

--PABELLÓN: OAKA, 10.500 espectadores.