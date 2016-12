Ángel Haro: "El equipo de baloncesto no merma al de fútbol, es totalmente compatible"

27/12/2016 - 21:21

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, recalcó este martes que ya se está "notando un poco la implicación" del club en el equipo de baloncesto que lleva su nombre en la Liga Endesa, el Real Betis Energía Plus, que esta temporada no les costará "nada" y que "no merma al de fútbol porque es totalmente compatible".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Ya se está notando un poco la implicación del Real Betis. Es cierto que hasta esta Junta, si se aprueba, que espero sea así, no vamos a estar 'full time' dedicados a aprovechar sinergias de estructura y a volcarnos con el equipo de baloncesto, pero muchas veces se hace un debate estéril en cuanto a lo que hay que centrarse es en el fútbol", admitió Haro en una entrevista a la radio del club.

En este sentido, reconoció que deben tener "los cinco sentidos" en el equipo de fútbol, pero que eso no impide que puedan "tener disciplinas deportivas que ayuden a incrementar la imagen de marca del Real Betis Balompié".

"Estamos hablando de un club que tiene un sentimiento de pertenencia que muy pocos tienen, y debemos aprovecharlo para llegar a todos los segmentos de la población. El debate de si el baloncesto merma al fútbol es no, es totalmente compatible", aseveró el mandatario.

Además, Haro dejó claro que este año "no costará ni un céntimo" el equipo de baloncesto y que el que viene "costará poco porque habrá remanente de tesorería por las aportaciones de LaCaixa y Energía Plus". "A partir de ahí, tendremos que aportar en función del equipo que queramos hacer. Si queremos tener uno competitivo habrá que aportar, si queremos tener uno mediocre, muy poco o casi nada", comentó.

"La idea es que no merme el primer equipo y será algo simbólico para lo que es el presupuesto del club. Entiendo que lo que ha hecho el Betis es algo bueno por la ciudad y hay que darle valor a esto. No significa que nos tengamos que endeudar, ni que un futbolista determinado no venga porque estemos en el baloncesto. Este análisis es simplista e interesado", sentenció Haro.