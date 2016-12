(Previa) Iberostar Tenerife y MoraBanc Andorra pelean por la Copa del Rey

29/12/2016 - 17:53

El Iberostar Tenerife buscará este viernes hacer historia y clasificarse por primera vez para la Copa del Rey logrando una victoria en casa ante un rival directo para estar en Vitoria como el MoraBanc Andorra, mientras que Herbalife Gran Canaria y Unicaja esperan dar un buen paso para estar en la cita en esta jornada 14 de la Liga Endesa.

En el Santiago Martín (20.30 horas) se verán las caras el Iberostar, cuarto clasificado de la Liga Endesa, y el MoraBanc, séptimo, en un duelo que pone en juego la presencia en el torneo copero, algo que ambos lograrían por primera vez.

El conjunto de Txus Vidorreta lo tiene muy cerca y el triunfo ante los de Joan Peñarroya les permitiría sacar ya el billete para estar en el Buesa Arena, mientras que, en caso de perder, aún podrían clasificarse si caen el Herbalife Gran Canaria y el RETAbet Bilbao Basket.

Pero el conjunto isleño no quiere depender de nadie y aprovechar su condición de local y el haber descansado en la primera jornada de la semana para imponerse a un oponente que volvió a mostrar su fortaleza en su pabellón ante el Unicaja, pero que lejos de él sufre como demuestran sus cinco derrotas.

El Iberostar lo ha ganado todo ante su público menos ante Unicaja, ante el que cayó ajustadamente 72-73, y sabe que deberá frenar a Albicy, Shermaidini y Walker, piezas claves de un MoraBanc que la victoria no le asegura el billete copero, que dependería también de las derrotas del Herbalife Gran Canaria y el RETAbet Bilbao Basket.

Por su parte, el Unicaja, sexto con 8-5, también tiene opciones de clasificarse para la Copa del Rey en esta decimoquinta jornada, pero tampoco depende de sí mismo ya que necesita ganar en el Fernando Martín Carpena al Rio Natura Monbus y que pierdan el Herbalife y el RETAbet.

Los de Joan Plaza desperdiciaron el pasado martes en Andorra el descolgar a un rival directo y haber dado un paso de gigante, pero al amparo de su público deben resurgir ante un conjunto gallego, antepenúltimo clasificado y cuyo objetivo principal es terminar el año fuera del descenso.

Además, el Herbalife Gran Canaria quiere proseguir con su remontada tras su mal inicio de temporada, con un 0-4 que no desea que le pese para poder estar en una Copa del Rey donde el año pasado fue brillante subcampeón.

El equipo de Luis Casimiro sacó una más que valiosa victoria ante el Baskonia (74-61) el pasado martes que alargó a tres la racha de triunfos consecutivos. El 'Granca' se ha impuesto en ocho de sus últimos diez partidos ligueros y dependen de sí mismos para sacar el billete copero ya que deben ganar sus dos próximos partidos, ya que descansa en la última.

El primero es además en el Gran Canaria Arena ante el Divina Seguros Joventut, penúltimo clasificado y que llega animado tras romper ante el Tecnyconta Zaragoza un mal momento de seis derrotas seguidas, que confirmó cierta mejoría en su juego.

Por su parte, el RETAbet Bilbao Basket, noveno, quiere apurar sus opciones de estar en Vitoria, aunque su margen de fallo es reducido y aún tiene un duelo directo con el Herbalife. De momento, los 'Hombres de Negro' cumplieron su misión en el Fontes do Sar y este viernes reciben a un Real Betis Energía Plus que no quiere pagar la euforia.

El conjunto bético dio la gran sorpresa el martes al batir en el San Pablo al líder Real Madrid (86-85) y reforzado por un triunfo de fe se presentará en Miribilla en busca de otra victoria para alejarse de abajo, aunque a domicilio baja mucho su rendimiento pese a contar con dos victorias ante Movistar Estudiantes y Joventut.

Por último, en Murcia, el UCAM recibe precisamente a un Movistar Estudiantes en un duelo de dos equipos que dejaron escapar triunfos en la pasada jornada en Fuenlabrada y Manresa, que les mantienen en el peligroso grupo de conjunto con 4 victorias.

Ni los de Óscar Quintana ni los de Salva Maldonado atraviesan un momento demasiado óptimo, con los estudiantiles arrastrando una racha de tres derrotas consecutivas y con sólo su victoria en Santiago como bagaje a domicilio.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 15.

-Jueves.

VALENCIA BASKET - ICL MANRESA 20.30.

MARTIN BERTRÁN-SÁNCHEZ MONSERRAT-MARTÍN CABALLERO.

-Viernes.

RETABET BILBAO BASKET - REAL BETIS ENERGÍA 20.00.

PERUGA-OYÓN-SÁNCHEZ MOHEDAS.

IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA20.30.

CONDE-PEREA-PÉREZ NIZ.

HERBALIFE GRAN CANARIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT 20.30.

BULTÓ-GARCÍA ORTIZ-MUNAR.

UCAM MURCIA - MOVISTAR ESTUDIANTES20.30.

CORTÉS-MANUEL-RIAL.

UNICAJA - RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO20.45.

JIMÉNEZ-CASTILLO-SERRANO.

-Lunes 2.

FC BARCELONA LASSA - TECNYCONTA ZARAGOZA20.00.

HIERREZUELO-ARAÑA-ALIAGA.

-Martes 3.

BASKONIA - REAL MADRID19.30.

PIZARRO-CALATRAVA-MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.

--CLASIFICACIÓN.

Equipo J GP PF.PC.

1. Real Madrid 131121.179 987.

2. FC Barcelona Lassa131031.0881.024.

3. Valencia Basket13 941.066 976.

4. Iberostar Tenerife13 941.019 942.

5. Baskonia 13 851.1111.035.

6. Unicaja 13 851.1081.052.

7. MoraBanc Andorra 13 851.0961.105.

8. Herbalife Gran Canaria 14 861.1761.074.

9. RETAbet Bilbao Basket13 761.0271.051.

10.Montakit Fuenlabrada 14 681.0631.156.

11.Tecnyconta Zaragoza 13 581.0221.043.

12.Real Betis Energía Plus 13 58 9761.092.

13.UCAM Murcia 13 491.0391.068.

14.Movistar Estudiantes 13 491.0311.069.

15.Rio Natura Monbus Obradoiro13 49 9721.058.

16.Divina Seguros Joventut 14 4 101.0691.152.

17.ICL Manresa 13 2 11 9371.095.