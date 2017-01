Joe Arlauckas: "Sin Sergio Llull el Real Madrid no sería el mismo"

18/01/2017 - 15:58

El exjugador del Real Madrid Joe Arlauckas apuntó que el Real Madrid no sería "el mismo" sin Sergio Llull y destacó la "clase" del balear para quedarse en el club blanco y rechazar jugar en la NBA porque es "muy difícil" decir que no y "sobre todo" con el dinero que están pagando hoy en día.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Sergio Llull es el más importante del equipo por el liderazgo, por todo lo que hace en el campo y en el vestuario. Sin él no sería el mismo equipo. Ha ido creciendo como líder, como persona y como jugador. Además, es buena persona y tiene todas las cualidades de ser uno de los mejores", señaló en una entrevista con Europa Press tras la presentación de 'Basketball is Education', la Copa Colegial.

El expívot apuntó que si él fuese Llull se "iría" a la NBA, porque es "muy difícil" decir que no y "sobre todo" con el dinero que están pagando hoy en día. "Pero me gusta lo que ha hecho. Es de España y me gusta el concepto de clase con su equipo", reconoció.

Por otro lado, Arlauckas ve con "muchas opciones" al Real Madrid de ganar la Euroliga si la plantilla llega "saludable" a final de temporada. "Están en una competición bastante dura este año. Euroliga es muy difícil compaginando los partidos con la Liga Endesa y ahora mismo también con la Copa que viene", advirtió.

"Hay que mantener la consistencia y que no haya lesiones. Es difícil decir si hay un favorito, sin duda lo hay, pero si todos llegan en buena forma y eso este año va a ser muy difícil", admitió el exjugador también del Baskonia.

El favorito a ganar la Euroliga este año sería el CSKA de Moscú aunque para el neoyorquino "no es buen equipo". "Veo al Real Madrid capaz de ganar la Euroliga al CSKA fácil. El CSKA juega bien y gana, pero es un equipo que no juega bien con la ventaja. Se pelean un poco entre ellos y llevamos viendo durante muchos años que pierden ventajas. Es el mejor equipo sin duda de Europa y hay que ganarlo, pero llevan siéndolo cinco o seis años y solo han ganado uno", comentó.

El norteamericano es embajador de la Copa Colegial en Madrid y de 'Basketball is Education', un proyecto "bastante bueno". "En España muchas veces la única fuente que tienes para jugar es un club de baloncesto y en clubes no todo el mundo puede entrar. Es importante que los niños sepan que solo un uno por ciento, como mucho, puede llegar a vivir del deporte", resaltó.

Su papel principalmente es dar clínics "divertidos" en los colegios las semanas antes de los partidos. "Hacemos un tipo de clínics con ejercicios. Para cualquier cosa que me llaman yo voy dónde sea", reconoció.

Para el exjugador del Real Madrid, la Copa Colegial es de lo "más" bonito que hay. "Tengo la suerte de trabajar en Euroliga, en ACB y con mucha gente diferente, pero esto es una de las cosas más bonitas por ver la sonrisa de los niños y dar la oportunidad a gente que no la tiene de otra manera. Hace seis años les dije 'estáis locos, esto no va a funcionar', pero Pablo Carabia -creador y director de la Copa Colegial Madrid- está todos los días empujando y al final funciona", señaló.