Pablo Laso: "Nos jugábamos el liderato y eso habla de la importancia del partido"

22/01/2017 - 21:47

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, destacó la reacción de su equipo para remontar en la segunda mitad al Valencia Basket, en un duelo con el liderato de la Liga Endesa en juego, lo que hablaba "de la importancia del partido", al tiempo que no quiso valorar las palabras de Pedro Martínez sobre los árbitros.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Bueno... no he visto la estadística pero no voy a hablar", indicó al micrófono de Movistar Plus. Segundos antes, el técnico 'taronja' lamentó la "presión" sobre los colegiados por parte de los blancos en la segunda mitad.

Laso valoró con satisfacción el triunfo en casa ante un Valencia con opción de igualar al Madrid en la tabla. "Al final nos jugábamos el liderato en el partido de hoy y eso habla de la importancia del partido contra un rival difícil que si está tan arriba en la clasificación es porque está haciendo las cosas muy bien", indicó.

"Han estado muy acertados en nuestro inicio y nos han cogido cierta ventaja. A partir de ahí hemos ido creciendo y en el segundo cuarto ellos se han mantenido a través de los tiros libres pero creo que nuestro segundo tiempo ha sido mucho más sólido", afirmó.

"Hemos movido mejor el balón, hemos tenido buenos tiros y creo que la aportación de 'Chapu' ha sido clave para romper un poco esa dinámica y estoy muy contento por la victoria", finalizó.