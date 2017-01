Bartzokas: "Panathinaikos será difícil pero necesitamos ganar fuera"

23/01/2017 - 13:05

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha asegurado este lunes en la previa del partido contra Panathinaikos en Atenas que será "difícil" ganar a los de Xavi Pascual en su feudo, pero que su equipo necesitar dar un "paso adelante" y ganar también lejos del Palau Blaugrana, donde acumula una racha de seis derrotas consecutivas, si quiere avanzar firme en la competición.

"Cada partido es como una final. Será difícil, necesitamos ganar, dar un paso adelante y necesitamos ganar fuera y no solo en el Palau. Cada partido es diferente y complicado, tenemos algunos problemas como no tener a Brad Oleson, y no sabemos si Singleton jugará para Panathinaikos, pero ya veremos", comentó a los medios.

Así, el técnico cree que entre Liga Endesa y Euroliga "no hay semana fácil" y, pese a haber descansado en la competición doméstica, esta tampoco lo será con doble jornada europea. "Es muy difícil ganar a Baskonia, y a Panathinaikos fuera, pero no pienso ahora en el partido del viernes contra el Baskonia porque el de mañana es muy complicado. Debemos seguir unidos y jugar duro", señaló.

"Jugar contra Panathinaikos en Atenas siempre es un partido difícil, por los aficionados y por el ambiente del pabellón es un lugar complicado en el que jugar para cualquiera. Panathinaikos querrá ganar, como nosotros, y deberemos estar muy concentrados todo el partido y jugar muy bien si queremos ganar", avisó el técnico blaugrana.

De todos modos, no quiso hablar del triunfo sobre los de Xavi Pascual en el Palau (72-57) porque cada partido "es una historia distinta". "Hace unos días ellos perdieron ante Fenerbahçe pero ganaron a Olympiacos fuera, cada partido es diferente por el 'timing' o la preparación mental. Espero un partido muy duro, tienen muy buenos jugadores y buen entrenador, tienen experiencia y su pabellón es de los más complicados de Europa", reconoció.

Por otro lado, con la lesión de Brad Oleson para unas cinco semanas se añade otro nombre a la lista de lesionados en esta accidentada temporada. "Nadie diría que tenemos mala suerte en esto. Solo podemos que afrontar esta situación como un reto, más que decir que tenemos mucha mala suerte. Será un reto jugar sin Brad, todos deben dar un paso al frente y hacer un esfuerzo extra", señaló Bartzokas.

En cuanto a la llegada del pívot Moussa Diagne, recuperado de la cesión al Fuenlabrada, comentó que se debe a la necesidad de entrenar con más efectivos y de tener más pívots, también porque Claver deberá seguir jugando de '3' al perder a Oleson y todavía no contar al cien por cien con Perperoglou, dejando a Eriksson como único alero nato. En este sentido, tras comentar en rueda de prensa el pasado miércoles que con dos pívots ya tenía suficiente, quiso explicarse.

"Alguien dijo que era un mentiroso o que no tenía conexión con Rodrigo De la Fuente, y no es verdad ni una cosa ni la otra. No he mentido, y veréis que lo que dije era la verdad. Diagne es jugador nuestro, fue decisión nuestra enviarle a Fuenlabrada y ahora creemos que nos podrá ayudar aquí. Solo tenemos dos pívots, el año pasado eran cuatro, y con este nuevo formato el calendario es muy duro", comentó.

Además, aseguró que Diagne es joven y encaja en su modelo y filosofía. "Necesitamos jugadores jóvenes y decidimos que lo necesitábamos ya para este año, tras su experiencia en Eurocup y en Liga Endesa con Fuenlabrada. Tiene talento, es joven y tiene energía, desea jugar y creo que nos ayudará", sentenció.