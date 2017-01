Katsikaris: "Volver a Murcia ha sido una decisión muy fácil que he tomado con el corazón"

24/01/2017 - 14:34

El UCAM Murcia ha presentado este martes oficialmente a Fotis Katsikaris como nuevo entrenador del conjunto universitario hasta final de temporada, una decisión "muy fácil" de tomar para el griego y tomada con el "corazón" tras la marcha de Óscar Quintana.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Ha sido una decisión muy fácil, que he tomado con el corazón", apuntó el griego en su presentación como nuevo técnico de UCAM, dónde regresa después de su corta experiencia en el Lokomotiv.

Fotis Katsikaris vuelve a UCAM Murcia CB para afrontar su segunda etapa en el conjunto universitario, al que ya dirigió la pasada temporada, y después de su breve paso por la liga rusa con el Lokomotiv Kuban.

El griego explicó que no tuvo que pensar "mucho" cuando le llamó el presidente del club murciano para ofrecerle el puesto. "La confianza es lo más importante en la vida y todo el club me la ha demostrado. Considero al UCAM como una familia, y aquí no ha cambiado nada", indicó.

El conjunto murciano está pasado una mala racha con tres derrotas consecutivas en la Liga Endesa, pero Katsikaris apuesta por ser "positivos" y "resetear" la cabeza. "Debemos sacar lo máximo que podamos de cada jugador", señaló.

"Hay muy buen equipo, me gusta. Es un grupo que puede ser fuerte, duro y encontrar una identidad. Es una situación complicada, pero hay que tener fe, trabajar y creer", comentó el técnico heleno.

Además, animó a la afición a seguir apoyando al equipo hasta el final de temporada porque la considera una de las partes "más importantes" del éxito del año pasado. "Tuvieron mucho mérito de lo que pasó, porque nos ayudaron en las derrotas. Espero que estén con nosotros", señaló.

Este miércoles, Katsikaris se estrenará en el banquillo murciano en su segunda etapa en un partido "muy duro" frente al Herbalife Gran Canaria en el 'Top 16' de la EuroCup. "Ellos son uno de los mejores equipos de la Liga Endesa, con una plantilla profunda. Tenemos que salir fuertes, con paciencia, y creyendo que podemos ganar", subrayó.

El presidente José Luis Mendoza aseguró estar "muy contento" de poder darle la bienvenida "a su casa", de nuevo, a Fotis Katsikaris. "Aquí le queremos mucho y el pasado ya no existe, sólo el presente y el futuro. Va a crear un ambiente de comunión y esperemos que las lesiones nos respeten", admitió.