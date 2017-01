El Barça sigue perdido lejos del Palau

24/01/2017 - 21:51

Pascual y su Panathinaikos se cobran la revancha, se afianzan en 'play-off' y dejan tocado al Barça

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona Lassa ha perdido este martes contra el Panathinaikos Superfoods Atenas (71-65) en el histórico OAKA para ver alargada la mala dinámica a domicilio hasta las siete derrotas consecutivas, una situación precaria para los blaugranas al no poder aprovechar un mal partido de los locales que, no obstante, fueron mejores en el triple e intensidad para afianzarse en la zona del 'play-off' y cobrarse la revancha de la primera vuelta en el Palau Blaugrana.

Los blaugranas, que intentaron luchar hasta el final del partido, no pudieron romper la mala racha lejos de casa en un choque que era propicio para ello. No por la entidad del rival y menos por el ambiente del pabellón griego, pero sí porque enfrente tuvo a un Panathinaikos venido a menos, muy 'fallón' de cara a canasta, que acabó ganando porque el Barça perdió 21 balones. Demasiado para intentar vencer en el OAKA.

Sin remontada se quedó el Barça Lassa pese a que tuvo la posibilidad de hacerlo, estando a cuatro puntos (69-65) a falta de 2:35 para el final. Pero en esos minutos finales el Barça no anotó, siguió perdiendo balones y Víctor Claver se jugó dos posesiones sin criterio ni acierto. Pese a perder de 6 y tener tiempo de reacción, el equipo no atinó con las jugadas y los fallos llevaron a una derrota dolorosa que deja al Barça tocado.

Ahora el equipo está con 8-11 y más lejos del 'play-off'. Imposible será llegar a buen puerto si no se gana a domicilio y, pese a jugar esta vez en una pista complicada, no dieron la talla los de Bartzokas. Por contra, Pascual ve a su equipo con 11-8 y algo más reforzado gracias a una victoria que no llegó por brillo sino por esfuerzo. Como el de Ioannis Bourousis, que se fue a los 14 puntos y 11 rebotes, con 2 tapones, para llegar a los 31 de valoración.

En la primera parte al Barça Lassa ya le lastraron sus pérdidas, hasta 10, y no poder controlar el rebote. Los fallos en ataques y esas desconexiones inexplicables propiciaron que un Panathinaikos que tampoco tenía buena noche se fuera al descanso arriba con comodidad (36-29). Si en el Palau Blaugrana el Barça superó a un PAO errático, esta vez no pudieron pese al poco acierto de los verdes, que eso sí estuvieron muy bien en la línea del triple.

Pese a su gran arranque como blaugrana, con 18 puntos y 8 rebotes en el triunfo ante Anadolu Efes Istanbul, este martes Vítor Faverani estuvo mucho más comedido, lo que hizo más evidente el desacertado partido del juego interior al no poder entrar al partido un desaparecido Ante Tomic. Por fuera, Tyrese Rice fue a rachas y cuando tuvo la muñeca caliente logró mantener a los blaugranas en el partido, que llegaron a perder de 10 puntos (39-29) nada más empezar el tercer periodo.

La verdad es que los fallos se repartieron bastante en la pista. No fue un partido de demasiado acierto, salvo los triples en el bando local, y sí hubo imprecisiones para dar y regalar. Un aspecto negativo que no obstante el Barça supo convertir en casi positivo, pues la 'pájara' de Panathinaikos permitió al Barça seguir cerca en el marcador en sus peores momentos y recuperarse en los de más lucidez.

La sensación era que el primer equipo que se quitara de encima la presión y anotara con facilidad daría el paso definitivo al triunfo, pero no llegó a ser así. El Barça, en el tercer cuarto, pudo meterse de lleno en el partido pero de nuevo las pérdidas lo evitaron. También el cuarto periodo fue un 'quiero y no puedo' pese a las facilidades del PAO. Un aspecto positivo, quizá el único, y pese a que no pudo aportar, fue el regreso de Stratos Perperoglou al equipo una semana antes de lo previsto.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS SUPERFOODS ATHENS, 71 - FC BARCELONA LASSA, 65.

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Calathes (5), Feldeine (8), Gentile (2), Gabriel (7), Bourousis (14) --cinco inicial--; Singleton (10), Nichols (-), Rivers (13), James (10), Pappas (2).

FC BARCELONA LASSA: Rice (12), Navarro (5), Claver (5), Doellman (11), Tomic (4) --cinco inicial--; Faverani (10), Vezenkov (8), Koponen (10), Renfroe (-), Perperoglou (-).

--PARCIALES: 15-13, 21-16, 18-17 y 17-19.

--ÁRBITROS: Radovic (CRO), Mogulkoc (TUR), Paternico (ITA). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Olympic Sports Center Athens, 10.500 espectadores.