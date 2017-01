Llull tumba al Brose y estira la racha de un Madrid líder

25/01/2017 - 23:09

Los de Laso se apuntan un apretado encuentro en la quinta victoria seguida

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid enlazó su quinta victoria seguida en Euroliga a costa (89-91) de un Brose Bamberg que defendió el Arena Nurnberger hasta el último segundo este miércoles, donde hincó la rodilla a manos de un Sergio Llull que rubricó su gran partido con los puntos decisivos para poner a los blancos líderes en la tabla.

Los de Pablo Laso pusieron el 14-5 en lo alto de la clasificación, igualados pero por delante de CSKA, en una semana con doble ración de baloncesto continental, y gracias a la derrota en Milán de un Olympiacos que se queda 13-6. Una primera mitad de mucho acierto dejó un segundo tiempo con igual intensidad pero muñecas más imprecisas en los minutos decisivos. Tomó el mando Llull, con un triple y una última entrada a canasta que derrumbó al conjunto alemán.

El base balear firmó 26 puntos, el mejor junto con Jaycee Carroll (24) y un poderoso Gustavo Ayón, para alargar la racha blanca y aprovechar la derrota ayer del CSKA y este mismo miércoles de Olympiacos. El viernes, sin descanso, el Madrid recibirá a los sorprendentes verdugos de los griegos, con clara opción de seguir amasando un crédito más que justificado.

El Madrid se encontró, como cabía esperar, con la versión aguerrida e intensa de un rival necesitado y acostumbrado a ofrecer buenos partidos ante su público. Los de Andrea Trinchieri salvaron la primera mitad con nota, a pesar de los golpes al marcador que lideraron Ayón y Llull, en el primer cuarto, y Carroll, en el segundo, para los blancos.

Con mucho acierto y un ritmo alto, el intercambio de canastas no bajó siquiera con las rotaciones. Causeur y Melli abrieron hostilidades en un marcador igualado los primeros 10 minutos, con dos triples seguidos de Miller y un ataque sin tregua al aro del Madrid por parte de un valiente Brose (21-19).

Los de Laso no se quedaron atrás en acierto, con los triples de Llull y Rudy para poner en ventaja al Madrid antes del primer parón (21-25). Las rotaciones en ambos banquillos no bajaron el ritmo e intensidad sobre el parqué alemán. Theis y Strelnieks cumplieron con creces para los locales, mientras que Carroll se marcó 14 puntos.

El de Laramie, en racha de cinco en cinco, permitió el primer colchón serio del partido para el Madrid en el tramo final antes del descanso (41-51). Un mal parcial que maquilló Melli para el conjunto alemán en el último minuto, manteniendo en el partido a los suyos (47-51) de cara a una segunda mitad que siguió sin tregua.

UN LLULL ENCHUFADO DECIDE LA VICTORIA

Para repetir el guion, de nuevo Llull y Ayón pusieron los puntos en el Madrid ante un rival pegajoso. Pese a la exhibición de ambos, con el mexicano fuerte bajo el aro en un rebote ofensivo 'in crescendo' para los de Laso, el Brose volvió bien guiado por Causeur y con un Radosevic fresco y con ganas tras irse al banquillo por faltas en el primer minuto de partido (69-70).

La tensión redujo el nivel de acierto, con el marcador avanzando con cuentagotas y en máxima igualdad. A tres minutos del final apareció Carroll y a uno Llull con uno de sus triples registrados. Pese a poner los cinco de ventaja para el Madrid, el Brose remontó para alargar el final con las visitas al tiro libre.

Con 89-89 y nueve segundos para el final, esta vez el Brose no hizo falta y Llull no perdonó. Desde su campo, Strelnieks tocó el aro en la última jugada sin evita la tercera derrota seguida de un Brose que se aleja a tres triunfos de la zona de 'play-off'. Hasta ese último suspiro estuvo el partido en el aire, un choque que no jugó por lesión el joven consagrado ya Luka Doncic.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BROSE BAMBERG, 89 - REAL MADRID, 91. (47-51, al descanso).

--EQUIPOS.

BROSE BAMBERG: Causeur (14), Zisis (8), Miller (13), Melli (11) y Radosevic (11) --quinteto inicial--; Theis (12), Strelnieks (9), Veremeenko (-), McNeal (5), Heckmann (6) y Staiger (-).

REAL MADRID: Llull (26), Taylor (-), Rudy Fernández (9), Reyes (4) y Ayón (16) --quinteto inicial--; Randolph (2), Carroll (24), Draper (5), Nocioni (-), Hunter (2), Thompkins (3) y Maciulis (-).

--PARCIALES: 21-25, 26-26, 22-19, 20-21.

--ÁRBITROS: Belosevic (SRB), Pastusiak (POL) y Koljensic (MNE). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Arena Nurnberger Versicherung, 8.000 espectadores.