De la Fuente: "Estamos en la situación más delicada"

27/01/2017 - 22:04

El general manager del FC Barcelona Lassa, Rodrigo de la Fuente, ha señalado este viernes tras perder contra el Baskonia (79-93) en el Palau Blaugrana en la Euroliga que están en la situación "más delicada" de la temporada pese a que siguen a dos triunfos de la zona del 'play-off' de la competición y ha asegurado que el club intentará reforzar al equipo para ayudar a salir de este bache.

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

"Estamos en la situación más delicada de la temporada y seguramente el equipo ha perdido algo de su confianza. En situaciones como esta hay que tener objetivos pequeños, toca estar todos juntos y luchar como hemos hecho al final del partido cuando han salido jugadores jóvenes. Es el camino que debemos seguir", comentó a los medios.

Además, recordó que han tenido lesiones y contratiempos por doquier para dar una explicación al mal momento. "Hemos tenido de todo esta temporada. Es un nuevo proyecto, y llevan un poco de tiempo. Hemos tenido todo tipo de problemas físicos, no están ayudando mucho. No toca otra que luchar", aseguró.

"Nos gustaría reforzar al equipo y ayudar, somos el único equipo en Europa que ha tenido diez lesionados. No sólo es esto, luego recuperar a la gente y que cojan ritmo y vendría bien reforzarnos", comentó el manager general blaugrana.

También dio la razón al público y a sus pitos y abucheos al final del partido. "Están en su derecho y es normal que haya nervios. No nos han salido muchas cosas, ahora toca tener objetivos cortos, luchar y levantarse. Cada dos o tres semanas tienes un nuevo lesionado como hemos tenido esta temporada, los dos '4' o los bases y escoltas. Todo esto no ayuda", reiteró.

"Bartzokas está con muchas fuerzas y ganas. Es verdad que me ha dicho muchas veces que se ha encontrado con esta situación de lesiones que no está ayudando a tener química en el equipo, y se nota que no tiene confianza en algún momento del partido", aseguró sobre el técnico barcelonista.

Por otro lado pidió poder llegar en mejores condiciones a la Copa del Rey, en febrero. "Las dudas son normales, pero un nuevo proyecto lleva tiempo. Queda trabajar y lograr tiempo, a ver si tenemos suerte para llegar a la Copa del Rey con el equipo en una mejor dinámica, a ver si podemos llegar bien físicamente", comentó.