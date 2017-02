Tomic: "Ganar la Copa cambiaría el rumbo de la temporada"

14/02/2017 - 15:02

El jugador del FC Barcelona Lassa Ante Tomic ha afirmado este martes que ganando la Copa del Rey el equipo tendría "un impulso" de cara al tramo final de temporada, cuyo rumbo cambiaría, aunque también ha reconocido que el rival en cuartos, el Unicaja, es "de los mejores equipos de Europa" en capturar rebotes ofensivos y un rival complicado.

"Después de estos días duros, hay que sacar el partido y ganar un título, ya que podría cambiar el rumbo de toda la temporada. Podremos volver a una senda positiva y ganar la Copa a mediados de la temporada nos daría un impulso para el tramo final", apuntó ante los medios en el Media Day organizado por el club previo a la Copa.

Para lograrlo, primero deberán superar este jueves a Unicaja en cuartos, un rival del que destacó su capacidad de rebote en ataque. "Todos empezamos de cero y ya el primer partido es complicado. Juegan muy agresivos en defensa, aunque su mejor arma son los rebotes ofensivos, siendo de los mejores en Europa en este aspecto. Si controlamos estos rebotes y el ritmo de juego tendremos posibilidades para ganar", señaló.

"Es un torneo muy especial pero a la vez muy intenso, ya que todos los equipos quieren ganarlo. Nosotros también tenemos muchas ganas de competir y traernos esta Copa del Rey", aclaró. "Ya perdimos en Málaga en la Liga Endesa, por lo que tenemos que mejorar muchas cosas y pequeños detalles de aquel encuentro", explicó en referencia al duelo de la primera vuelta, que perdieron en la prórroga (95-89).

Sobre lo que está envolviendo al equipo, entre lesionados, malos resultados y mal ambiente en el entorno, admitió que en esta edición de la Copa no son tan favoritos. "Este año no somos tan favoritos por cómo han ido las cosas, pero eso no significa nada. Vamos con la intención de ir a Vitoria a ganar. En este torneo no hay favoritos, ya que se decide el titulo en pocos días y puede haber sorpresas", reiteró.

"Siempre es duro cuando pierdes tantos partidos, aunque no hay otra manera que mejorar que entrenar más. Entrenar mejor, jugar mejor y dar todo lo máximo de cada uno de nosotros", aseguró al respecto.