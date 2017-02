Luis Casimiro: "Hay jugadores que no están al 100%, pero merece la pena hacer un esfuerzo extra"

16/02/2017 - 15:29

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, confesó que hay jugadores del equipo que no están al 100% para afrontar la Copa del Rey de Vitoria, que comienza este jueves, y que la semana de entrenamientos ha sido "mala" porque no han podido contar con todos, pero es una cita por la que "merece la pena hacer un esfuerzo extra".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Seguimos con la incógnita de los jugadores tocados, sobre todo Xavi Rabasadeda, y el resto van como esperábamos, pero la semana de entrenamientos ha sido mala porque no hemos podido contar con todos. Esperemos que a nivel mental los que estamos lo hagamos a tope", indicó la víspera del cruce contra el Valencia Basket.

Sin embargo, el equipo a nivel de mentalidad llega "bien". "Siempre hemos estado bien, con muchas ganas. Nos costó mucho llegar hasta aquí por nuestro arranque de 0-4 -en Liga Endesa-. Hubo que ganar diez partido de doce. Jugamos siempre con esa presión para estar aquí, así que vamos a intentar disfrutar ahora", matizó.

Toda la plantilla no está al 100% "a día de hoy", pero la Copa del Rey es una cita que merece un esfuerzo "extra" y estar al "máximo". "El lunes había cuatro jugadores fuera del entrenamiento, éramos 9, y el martes algunos entrenaron pero no al 100% ni están a día de hoy. La mayor duda que nos queda antes del partido es la de Xavi Rabaseda", aclaró.

Casimiro aseguró que ellos no se han puesto en ninguna "piel de cordero" y que desde Gran Canaria solo dicen la "realidad" con respecto a la situación que vive el equipo. "El lunes hubo cuatro jugadores que no entrenaron y la realidad es que no vamos a llegar todos sanos y se va a poder constatar así que la interpretación que le dé cada uno es libre, pero la realidad nuestra es esa", explicó.

"Nunca voy de farol, cuando nos pasan las cosas se dicen. Veníamos todos de jugar, que nos habíamos recuperado y resulta que esta semana ha sido muy complicada a la hora de entrenamientos", detalló.

En los dos enfrentamiento del equipo canario ante el Valencia Basket en la Liga Endesa, los 'taronjas' ganaron ambos encuentros (75-84 y 86-81) y demostró que les tiene "tomada la medida hasta ahora". "A mi me gustaría que a la tercera fuese la vencida y es una buena cita para intentar cambiar la mecánica", indicó.

"Valencia juega muy bien, por eso cuando se produce el parón es segundo de la liga y debemos hacer muy buen trabajo tanto en defensa como en ataque, pero si hay algo a evitar son las canastas fáciles que muchas veces son producto de un error de comunicación. Allí en Valencia creo que el inicio suyo fue muy bueno porque nos corrieron el contraataque bastante fácil y debemos evitarlo, así competiremos hasta el final", subrayó.