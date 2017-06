Sito Alonso: "Vengo a ayudar para que salga todo lo mejor posible"

16/06/2017 - 19:10

El nuevo entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha asegurado este viernes en sus primeras declaraciones como blaugrana que llega para ayudar a intentar olvidar las tres últimas malas temporadas y a que "salga todo lo mejor posible", a nivel deportivo inmediato como en el proyecto de formar unos jóvenes a los que pondrá a trabajar.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

"Es un reto increíble, una satisfacción y una motivación muy grande por venir a un club diferente, especial, en el que quieren hacer las cosas bien y vengo a ayudar para que salga todo lo mejor posible, con mucha ambición sobre todo", aseguró en declaraciones a Barça TV recogidas por Europa Press.

Alonso, que llega a Barcelona tras una temporada en Baskonia y pasar previamente por Bilbao Basket y Gipuzkoa Basket, aseguró que lo que le gusta es trabajar con el jugador para que mejore individualmente y ello acabe beneficiando al equipo.

"A mí lo que me gusta es trabajar para que el jugador tenga las mejores condiciones de poder tener al servicio de su talento el estilo de juego. Una vez consigues que el jugador empiece a un nivel y le des importancia a las cosas que hace bien y ayudes a que las desarrolle, quizá basado en el trabajo individual, para tener el colectivo lo mejor posible, es en lo que se basa mi filosofía", explicó.

Con el nuevo modelo instaurado sin demasiado éxito esta temporada, que le ha valido al anterior entrenador Georgios Bartzokas su salida del club, confía en desarrollar a los jóvenes aunque, de entrada, no les hará jugar por jugar pese a que la filosofía del Barça Lassa sea esta.

"Buscamos en el trabajo con la gente joven, no que jueguen o no jueguen, que no es lo principal, sino que trabajen. Esa va a ser nuestra idea absoluta", aseguró.

En cuanto a posibles llegadas, dado que de momento se han confirmado las salidas de Justin Doellman, Stratos Perperoglou, Brad Oleson, Alex Renfroe y Xavier Munford, pidió calma. "La idea la tenemos y estamos trabajando desde el primer minuto, no con prisa excesiva pero sí con la idea muy clara de lo que estamos buscando", señaló.