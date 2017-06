Nocioni: "Me retiro con la tranquilidad de haberlo dejado todo"

El jugador argentino de baloncesto Andrés Nocioni ha asegurado, tras jugar su último partido con el Real Madrid en la final de la Liga Endesa perdida ante el Valencia Basket, que se retira a sus 37 años "con la tranquilidad de haberlo dejado todo" y ha querido agradecer tanto a los equipos en los que ha militado como a la selección argentina su apoyo en todos estos años como profesional.

"Me retiro con la tranquilidad de haberlo dejado todo para los equipos en los que estuve, gracias al Real Madrid a pesar de no haber terminado festejando y gracias al Baskonia, donde me hicieron sentir como en casa", escribió en su cuenta de Twitter.

Nocioni quiso dar las gracias a todos aquellos equipos en los que estuvo y en los que se formó, especialmente a "Vitoria y el Baskonia". "Siempre me hicieron sentir en casa y aprendí muchas cosas de la vida", explicó, antes de acordarse de la selección argentina. "¡La generación dorada! Qué se puede decir de este sentimiento, toqué el cielo con mis manos", añadió.

Por último, el alero quiso agradecer el apoyo a su familia y a todo el mundo que le ha mostrado "un gran cariño y respeto". Pese a haber caído en la final de la ACB frente al Valencia Basket, el argentino quiso tener un buen gesto con el equipo 'taronja'. "Felicidades al Valencia, disfruten de este momento. Especialmente a San Emeterio y Rafa Martínez, que fueron, son y serán amigos que me dio este deporte", indicó.

El de Santa Fe se retira después de disputar 12 temporadas con el Baskonia y cuatro con el Real Madrid. Además, el argentino jugó en la NBA con Chicago Bulls, Sacramento y Philadelphia. El 'Chapu' cuenta en su palmarés con tres Ligas ACB, una Euroliga, cinco Copas del Rey y un MVP de la temporada 2004. A nivel de selecciones, consiguió la plata en el Mundial de 2002 o el oro olímpico con Argentina en Atenas 2004, entre otros.