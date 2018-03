Baloncesto.- Poch, técnico del CB Granada, no se fía de la crisis del Pamesa: "Debemos aislarnos de su situación"

6/11/2008 - 14:07

Trifón Poch, entrenador del CB Granada, advirtió hoy de que el cuadro nazarí deberá "aislarse" de la crisis en la que se encuentra sumido su rival liguero de mañana, el Pamesa Valencia que, como se recordará, ha sido noticia esta semana tras la decisión de su presidente ejecutivo, Manuel Llorente, de destituir tanto al entrenador, Fotis Katsikaris, como al director deportivo, Johnny Rogers.

GRANADA, 6 (EUROPA PRESS)

"La actualidad puede poner un poco más de énfasis en la situación de ellos y en los cambios que están teniendo esta semana, pero yo creo que por nuestra parte el planteamiento tiene que estar claro: seguir trabajando para mejorar nosotros mismos, para dar mejor rendimiento del que hemos dado en nuestro último partido especialmente, y ser capaces de aislarnos de la situación que están viviendo ellos", precisó.

Y es que el preparador de los andaluces, que no ganan como visitantes desde el pasado mes de diciembre, es consciente de que los valencianos son siempre un rival complicado, cualquiera que sea la coyuntura por la que atraviesen los azulejeros. "Debemos esperar encontrarnos delante al mejor Pamesa Valencia posible, y trabajar para que, sea cual sea la situación, ellos se encuentren al mejor CB Granada posible", sentenció.

En similares términos se expresó el jugador del CB Granada Juan Pedro Gutiérrez, aunque, en este sentido, puso de relieve la necesidad de superar la ausencia de Curtis Borchardt, que sigue lesionado.

"Es la segunda salida complicada que teníamos en el calendario después de la del DKV Joventut, seguimos echando de menos a Curtis, pero no podemos utilizarlo de excusa y vamos a intentar que no se note su baja y tratar de volver al camino de la victoria, no podemos pensar que después de la victoria ante el iurbentia Bilbao el trabajo estaba hecho", refirió.