Baloncesto.- Gonzalo Martínez (CB Murcia) intentará recuperarse "por todos los medios" para medirse el domingo al Bruesa

6/11/2008 - 14:33

El base del CB Murcia Gonzalo Martínez señaló que tratará de recuperarse "por todos los medios" de la lesión en la espalda que sufrió frente al Unicaja para poder disputar el choque liguero del domingo frente al Bruesa GBC, un partido "especial" por el reencuentro con su ex compañero Sergio Sánchez.

MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)

"Han pasado varios días y voy evolucionando, la verdad que más lento de lo que me gustaría. Hoy me hago una prueba para descartar que haya ningún tipo de problema, que yo creo que no, es simplemente el golpe y el bloqueo articular y la contractura muscular. Voy a intentar por todos los medios recuperarme para el partido del domingo", explicó.

En ese encuentro, Gonzalo Martínez se enfrentará al que fue su compañero durante dos temporadas en el MMT Estudiantes, Sergio Sánchez, por lo que el madrileño calificó el duelo como "especial y extraño", además de "difícil, porque es un gran jugador".

"La verdad es que será raro, después de dos años entrenando a diario con él, encontrármelo en un partido de rival será un poco extraño. En el Estudiantes fue un año duro y precisamente por eso el recuerdo es de estar todos los jugadores muy unidos. Cuando vives momentos tan difíciles, te unen más que los alegres y eso es lo que pasó el año pasado en la plantilla", comentó.

Por último, Gonzalo Martínez consideró que para abandonar el 'farolillo rojo' de la ACB deben "mantener la constancia en el trabajo, no desesperarse, tener paciencia y esperar". "Hay que tener confianza en que los resultados llegarán y eso será producto de lo que hagamos en los entrenamientos, del trabajo diario", concluyó.