Baloncesto/Euroliga.- Crónica del Real Madrid - CSKA Moscú: 54-58

6/11/2008 - 23:00

--RESULTADO: REAL MADRID, 54 - CSKA MOSCÚ, 58.

El Real Madrid tutea al CSKA pero se queda con la miel en los labiosLos de Plaza mejoraron su imagen y estuvieron a punto de doblegar al campeón de EuropaMADRID, 6 (EUROPA PRESS)El Real Madrid no pudo imponerse al CSKA de Moscú en el Palacio de Vistalegre, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Euroliga, con lo que sufrió su segunda derrota (54-58) consecutiva en la máxima competición continental tras un choque muy disputado en el que los de Plaza tutearon al actual campeón de Europa pero no supieron resolver en los instantes decisivos.Los blancos saltaron a la cancha sabiendo que no se trataba de un encuentro más, sino de una oportunidad para despejar, ante el actual campeón de Europa, gran parte de las dudas sembradas en este inicio de campaña, sobre todo a nivel defensivo, pero no fueron capaces de culminar su gran intensidad con el acierto necesario para tumbar al poderoso equipo ruso.Y es que los pupilos de Plaza 'mordieron' desde el inicio, no permitiendo al CSKA imponer su estilo de transición y ataques rápidos y ahogando la ofensiva de unos rusos erráticos en el lanzamiento exterior y que vivían de su rebote de ataque, faceta en la que hicieron mucho daño a los madridistas en el inicio de choque.El encuentro era trabado y de una anotación muy baja, con el Real Madrid llevando el ritmo de juego y provocando numerosas pérdidas en el conjunto de Messina, nada cómodo sobre el parquet sin su timón Holden, ausente del partido por lesión, y que dependía excesivamente de la inspiración en ataque del lituano Siskauskas, principal estilete ruso.La entrada de 'Pepe' Sánchez al parquet dio más clarividencia a los locales, que encadenaron un par de acciones fluídas en ataque con el argentino como protagonista, pero el oficio de los actuales reyes del continente, negados en ataque pero serios en labores defensivas, evitó el despegue de un Real Madrid que no obstante se fue al tiempo de descanso con su máxima renta (28-23), merced a un triple sobre la bocina de Bullock.EL CSKA DESPIERTA Y SE LLEVA EL TRIUNFO DE VISTALEGRE.Sin embargo, todo el trabajo realizado por los blancos durante la primera mitad se esfumó en los tres primeros minutos del tercer cuarto, en los que los rusos, mucho más fluidos en ataque, sometieron al conjunto de Plaza a un parcial de 2-11 que les daba el mando del choque (30-34, min.23).Los blancos vieron al campeón de Europa acelerar el ritmo, pero se aferraron a su nivel defensivo, dada su poco lúcida noche en ataque, y resistieron el empuje de los de Messina, que seguían teniendo en el lituano Siskauskas a su mejor hombre y ganaban en la 'pintura' lo que eran incapaces de conseguir desde el lanzamiento exterior, donde presentaban un porcentaje pésimo (5/25).Pese a las ganas de los locales, el CSKA había asumido el control del partido, se sentía más cómodo en ataque, con el ex baskonista Planinic al mando, y seguía dañando a los blancos logrando puntos tras rebote de ataque, la principal lacra de los de Plaza (40-49, min.35).El Real Madrid apretó los dientes en defensa y bloqueó a los rusos, que entraron en el último minuto con una escasa renta en el electrónico (50-53). Los blancos tuvieron un ataque para igualar el choque, pero Raúl López falló un cómodo lanzamiento en la zona y los rusos se mostraron seguros desde la línea de tiros libres, logrando una valiosa victoria en Vistalegre que les permite seguir invictos en la Euroliga ante un Real Madrid que mejoró su imagen y estuvo al filo de tumbar al equipo de Messina.FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: López (8), Bullock (7), Mumbrú (10), Massey (2), Reyes (10) --quinteto inicial--; Llull (5), Sánchez (-), Hosley (6), Hervelle (4), Papadopoulos (-) y Hamilton (2).

CSKA MOSCÚ: Planinic (13), Siskauskas (11), Langdon (4), Morris (6), Lorbek (4) --quinteto inicial--; Zisis (6), Khryapa (9) y Savrasenko (5).

--PARCIALES: 10-11, 18-12, 10-16 y 16-19.

--ÁRBITROS: Nikolaos Zavlanos (GRE), Sradan Dozai (CRO) y Tolga Sahin (TUR). Eliminaron por faltas personales a Lorbek (min.36) y Savrasenko (min.37) por parte del CSKA de Moscú.

--PABELLÓN: Palacio de Vistalegre. 9.200 espectadores.