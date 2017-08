Vives: "Si jugamos con dos bases y hay tres en el equipo creo que sí puedo quedarme"

17/08/2017 - 13:17

El base de la selección española Guillem Vives cree que si el seleccionador español Sergio Scariolo decide jugar con dos bases, como ya probó en el partido ante Venezuela, tendrá más opciones de quedarse en el equipo que disputará el Europeo.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Si jugamos con dos bases y hay tres en el equipo creo que sí, pero veremos lo que quiere. Son amistosos, está probando cosas. Si lo prueba es porque puede interesarle", aseguró Vives a los medios tras el entrenamiento de este jueves en el Polideportivo Triángulo de Oro.

El base de Valencia Basket aún no sabe si se quedará en el equipo para el Eurobasket. "No me ha dicho si me quedo. Seguimos siendo 14, seguimos luchando en los entrenamientos y quiero intentar convencerle de que puedo estar en la lista", comentó el jugador.

Vives aseveró que el equipo está en "una buena dinámica después de Tenerife", ya que han "progresado" en el juego aunque "faltan cosas", pero "la sensación" contra Venezuela fue más positiva" que en el partido contra Bélgica.

Precisamente contra la selección belga fue donde Sergio Llull se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que "hay que cambiar cosas", porque el madridista es "un jugador fundamental". "Hay que ir reajustando cosas que habíamos preparado e intentar acoplarnos mejor. Tenemos que intentar no suplir a Llull sino cada uno dar un paso más", prosiguió.

Por otro lado, el base de 24 años confesó que ya tiene "más experiencia", después de participar en el Eurobasket de 2015 donde España ganó la medalla de oro, y se siente "un jugador más maduro". "Scariolo me conoce, sabe lo que puedo aportar al grupo y si le interesa para que el equipo vaya mejor pues perfecto, y si no pues irá otro que lo hará muy bien", añadió.

Por último, el catalán desveló que Scariolo le ha pedido "jugar duro atrás y presionar". "Intento ser agresivo en los minutos que tenga. Lo que me pida lo voy a intentar hacer al máximo", sentenció.

La selección española de baloncesto parte esta tarde rumbo a Melilla para medirse a Senegal, en el que será el cuarto partido amistoso de preparación para el Eurobasket. El partido se jugará este viernes a las 20:45 en el Pabellón Javier Imbroda.